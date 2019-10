PELOTA La versatilidad de Víctor mide la fuerza enjaulada de Irribarria Zalla acoge hoy el primero de los octavos del Cuatro y Medio V. S. LOGROÑO. Viernes, 4 octubre 2019, 09:53

Hace unos meses, Víctor Esteban tuvo contra las cuerdas a Iker Irribarria en el Campeonato Manomanista. Pero el de Arama logró, a fuerza de brazo, romper las cadenas y pasar de ronda. Hoy (20.00 horas; ETB1, en diferido, 22.05), el ezcarayense tiene la oportunidad de tomarse la revancha en una disciplina en la que se ha sentido cómodo en los últimos años (acumula tres liguillas de cuartos consecutivas) y en la que su rival se siente enjaulado.

Los 15,75 metros del acotado se le quedan pequeño al guipuzcoano, más fuerte que milimétrico. Ahí es donde radican las esperanzas de Víctor de hacer daño al campeón manomanista. Buscar la velocidad, abrir ángulos, sacar muy rápido y restar evitando el gancho del zurdo serán las claves. Y también hacerle correr porque en los desplazamientos el de Arama sufre. Víctor llega a la ronda de octavos muy motivado. Sabe que si gana hoy afrontará tres nuevos duelos que le podrán llevar a las puertas de semifinales, que a punto estuvo de abrir hace dos años. «Me encuentro bien, sin molestias. En los entrenameintos me he visto cómodo», resume. Ya se ha amoldado al frontón de Zalla, donde el riojano aún no ha disputado ningún encuentro. «El frontis y la pared izquieda son buenas, nobles. El suelo resulta especial porque la pelota se gasta un poco y coge bote», analiza. Él no quiere que el partido se dirima en tantos largos. Su apuesta va a ser por la velocidad y la entrega, a vida o muerte.

CARTELERA Hoy, Zalla (20 00 horas; 22.05, ETB1) PARTIDO Olaizola II - I Zabala/Arteaga - Aretxabaleta Campeonato Cuatro y Medio Octavos. Irribarria/Víctor

Por otra parte, Urrutikoetxea confirmó ayer que no jugará el Cuatro y Medio. Su plaza en cuartos la ocupará el pelotari eliminado en octavos que más tantos haya realizado.