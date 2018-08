Untoria se apunta a la fiabilidad Álvaro Untoria se prepara para golpear la pelota. :: miguel herreros Duelo de zagueros riojanos en Zarauz, con buena imagen de Álvaro y Pedro Ruiz ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Miércoles, 1 agosto 2018, 10:14

Duelo de zagueros ayer en el frontón de Zarauz. Álvaro Untoria y Pedro Ruiz despidieron el mes de julio sudando de lo lindo, en un partido con demasiados errores, pero emocionante hasta el final. La victoria fue para Elezkano II-Ruiz ante Laso y Untoria (22-19). Aunque la mejor noticia de la tarde fue la solidez en el juego de Untoria, que después de estar más de cuatro meses parado por su lesión en la mano derecha, se mostró muy fiable.

22 ELEZKANO II PEDRO RUIZ 0 LASO UNTORIA Duración 67 minutos. 25 de ellos de juego real. Saques Elezkano II, 1; Laso, 0. Faltas Elezkano II, 0; Laso, 0. Ganados Elezkano II, 5, Pedro Ruiz, 1; Laso, 11, Untoria, 2. Perdidos Elezkano II, 2, Pedro Ruiz, 4; Laso, 11, Untoria, 4. Marcador 1-0, 1-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 5-5, 7-5, 7-10, 10-10, 10-12, 11-12, 11-15, 14-15, 14-16, 16-16, 16-17, 17-17, 17-19 y 22-19. Incidencias Partido disputado en el frontón Arizbatalde de Zarauz.

Comenzaron los dos riojanos muy centrados, soltándole a la pelota. En los cuadros delanteros Elezkano II no estaba cómodo y Laso, con excesivas ganas, no atinaba a meter la pelota en el frontis. En el segundo tramo del partido hizo cosas bonitas, pero se fue a los vestuarios con once puntos ganados y otros tantos perdidos.

Fue precisamente una buena tacada protagonizada por el delantero navarro la que abrió el primer hueco en el marcador (7-10). Que rápidamente se igualó con dos errores de Laso y otro Untoria.

Elezkano II, gris durante el encuentro, apareció en el tramo final para llevarse la victoria junto a Ruiz

Volvieron al ataque los azules para adelantarse 11-15. El último tanto fue de Laso, muy aplaudido tras acabar en el ancho con Ruiz protegiendo el rincón y Elezkano regresando de devolver un gancho.

La cita iba a tacadas, cuando una pareja se escapaba, no tardaba la otra en acercarse. Laso firmó un dos paredes con efecto muy aplaudido (14-16). Más adelante, dos grandes defensas de Untoria atrás, además de una alcanzada al rincón, permitieron a Laso acabar el tanto en el rincón (17-18). Aún sumaron un punto más los azules merced a un zurdazo de Laso que corrió por pared y pilló a Pedro fuera de sitio (17-19).

Pero en ese momento emergió la figura de Danel Elezkano, muy gris hasta ese momento, para cerrar el partido a su favor. Fue una aparición fugaz, pero suficiente para anotarse una victoria. El de Zarátamo voleó al ancho (18-19), sumó un saque-remate con un gancho medido (19-19), le dio atrás para que Álvaro no pudiera llevarla (20-19), forzó un error de Laso (21-19) y acabó el festival de Zarauz.

Comenzó la tarde en el Arizbatalde con un partido de parejas que enfrentaba a Elordi y Jaunarena contra Peña II y Eskiroz. La victoria correspondió a estos últimos por un marcador muy claro (8-22).

También hubo festival en la localidad navarra de Lodosa, con derrota del riojano Gorka, junto a Ibai Zabala, ante Bakaikoa y Ladis Galarza (19-22).