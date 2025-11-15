LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Loza saluda a la afición de Baños después de ganar en su estreno como profesional. Miguel Peche

Pelota

El sueño cumplido de Carmelo Loza

El zaguero de Baños de Río Tobía se estrena con victoria y causando una gran impresión en un frontón abarrotado

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

La jornada de este sábado quedará grabada para siempre en la memoria de Carmelo Loza. Debut en el campo profesional, en casa, ante su gente, ... formando pareja con Altuna III y llegando a 22 en su primer partido con el frontón Barberito I de Baños de Río Tobía lleno hasta la bandera. Varias pancartas de ánimo y mucha gente en la grada con una camiseta blanca, especial para la ocasión, con la foto de Carmelo y una bandera de La Rioja en diagonal en la que se podía leer: «Orgullo de un pueblo. Aúpa Carmelo Loza. Zaguero de Honor».

