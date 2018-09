FERIA DE SAN MATEO El triste premio de los esforzados Artola y Martija remontan un duro partido y ganan entre el delirio del Adarraga pero caen eliminados VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 20 septiembre 2018, 09:15

logroño. Artola y Martija se abrazaron tras el partido, liberados y felices. Sonreían como si hubiesen ganado un título y, sin embargo, habían sumado un triunfo que les convierte en la primera pareja eliminada de la Feria de San Mateo. Sensaciones tan contradictorias que resultan difíciles de explicar. Pero el guipuzcoano y el navarro festejaban el premio que más satisface. El del tesón y el trabajo. El del trabajo bien hecho. Dos pelotaris esforzados, animosos y valientes que salieron por la puerta grande del Adarraga a pesar de que era su adiós. Pero la afición riojana sabe premiar el valor y la entrega.

22 Elkezckano II-Albisu 20 Artola-Martija

Y el mérito de ambos ha sido enorme. Vinieron el lunes a Logroño y se fueron calados por el diluvio y sin jugar. Volvieron el martes, donde disputaron un durísimo tercer partido que se alargó hasta las 22.30. Y tornaron ayer para disputar otro partido aún más duro que el que les midió a Altuna y Aretxabaleta. Lo ganaron, hicieron disfrutar al público y Martija, un titán, se llevó la ovación de la feria después de otro tanto exigentísimo (casi todos los fueron) cuando se echó adelante y, en vez de golpear al nueve, donde ya corría Albisu, clavó una dejada espectacular. El público se levantó de sus asientos.

Duración 79 minutos. Pelotazos 667. Saques Elezkano, 1; Artola, 2. Faltas Elezkano, 0; Artola, 0. Ganados Elezkano, 8; Albisu, 1; Artola, 5; Martija, 4. Perdidos Elezkano, 4; Albisu, 7; Artola, 8; Martija, 1. Marcador 0-1, 1-1, 1-2, 4-2, 4-4, 5-4, 5-7, 7-7, 7-8, 9-8, 9-9, 13-9, 13-14, 19-14, 19-17, 19-18, 20-18, y 20-22.

También lo hizo antes, con tantos meritorios de Elezkano y pulsos brutales entre ambos zagueros. Y el rebote se desgañitó para animar a los azules cuando el marcador les condenaba con un 19-14 en contra y un Elezkano desatado.

LAS FRASES Julen Martija Zaguero de Aspe «Tenía ganas de hacer un partido así. Para haber jugado ayer, nos hemos sentido muy bien» Jon Ander Albisu Zaguero de Asegarce «Nunca me habían señalado un 'atxiki'. No sé hacerlo y no voy a decir más»

Nadie se acuerda de los galeotes, remeros sin nombre ni cara, hasta que se escapan de su destino. Y ayer, Artola y Martija parecían presos de una maldición. Las chapas, otra vez, se convirtieron en el enemigo número uno del de Alegría de Oria. La chismosa y Elezkano, soberbio en defensa. Un material que acabó pesando demasiado no permitía a ninguno de los dos puntilleros a cerrar tantos, mientras que obligaba a los zagueros a duplicar sus esfuerzos.

No había tregua en una batalla de peones. Igualadas a 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9... Partido con liga, sin fisuras y con mucha calidad. Artola se había ganado al público el martes y siguió contando con su apoyo («siempre apoyan al que va perdiendo », aseguraba entre risas después del choque). Pero había algo más. Artola ha agradado porque es valiente. Lo mismo le ocurrió a Elezkano con el 10-9, cuando se aburrió de rematar ante una defensa numantina que sólo pudo dinamitar por la ratonera de la pared izquierda.

Polémica decisión

Parecía que la brecha del 13-9 sería clave. Pero reaccionó Martija para devolver la igualada a 13 con un trabajo innegociable. Y llegó el escándalo. El 13-14 cayó del lado azul por un 'atxiki' decretado por los jueces. ¡Un 'atxiki'! Años ha que no se señalaba. Albisu no se lo creía ni tampoco el público, pero los jueces ya habían advertido al de Ataun que cuidase la limpieza de sus voleas.

Elezkano respondió a la injusticia con un gancho eléctrico y Martija, fundido, perdió su primera pelota. El de Zarátamo quería acabar y llegó a colocar el 19-14. Pero faltaba esa recta final. Y Artola y Albisu no deseaban irse del torneo sin ganar. No tenían opciones ya, pero lucharon como jabatos. La entrega fue total. Albisu, rendido, perdió un par de pelotas y el marcador se puso 19-18. Elezkano tiró una dejada para el 20-18 pero falló a renglón seguido. Y Martija le devolvió el regalo en el rincón. 20-20. El Adarraga era un hervidero. Artola y un fallo de Elezkano terminaron por dinamitarlo. Sí, se podía. Aunque no sirviese de nada, el orgullo es el único refugio de los valientes.

En el primer partido de la tarde, la mejor noticia fue la vuelta de Rubén Salaverri después de seis meses de baja. Jugó una muy buena primera mitad de partido, pero el esfuerzo el penalizó para acabar cayendo, junto a Bakaikoa, por 18-12 ante Retegi Bi y Lasa. En el tercer partido, se cayó el color riojano por la ausencia de Gorka (tuvo que jugar la final de un torneo) y la baja de Untoria. Darío y Pedro Ruiz jugaron y cayeron por 11-18 ante Peña II y Mariezkurrena.