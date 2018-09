FERIA DE SAN MATEO La tormenta perfecta inunda la feria de San Mateo Aspecto que presentaba ayer por la tarde la cancha del frontón Javier Adarraga de Logroño. La jornada tuvo que suspenderse. :: juan marín Suspendida la jornada de ayer, que recupera hoy el partido entre Altuna -Aretxabaleta y Artola-Martija ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM EN TWITTER @ELOYMADO Lunes, 24 septiembre 2018, 23:31

logroño. «Esto no lo he visto en la vida», aseguraba ayer Eduardo Gómez, cráneo privilegiado de la pelota riojana, en el inundado ambigú del frontón Adarraga. Afuera, la lluvia no daba tregua. Los aficionados se arremolinaban en las taquillas en busca de alguna información sobre qué iba a pasar con las entradas y cómo se iba a devolver el dinero. Para ese momento ya estaba confirmada la noticia de la tarde: suspendida la jornada del lunes de la feria de San Mateo de pelota. En el interior del frontón los operarios se afanaban en lo imposible: achicar el agua que cubría el suelo del frontón. Diez centímetros que impedían que el festival de ayer se pudiera disputar.

El agua entró en la instalación por la puerta principal, que se convirtió en una improvisada piscina, y por la puerta de salida situada debajo del marcador. Ahí se encuentra un sumidero que se vio desbordado y comenzó a echar agua directamente al frontón.

Hoy, Logroño 19.15 horas PARTIDO Peña II - Eskiroz/P Etxeberria - Irusta Torneo San Mateo Olaizola II - Zabaleta/Víctor - Rezusta Torneo San Mateo Altuna III - Aretxabaleta/Artola - Martija Hoy, Nava de la Asunción 21.30 horas PARTIDO Torneo Nava de la Asunción - Semifinales Gorka - Iturriaga/Bakaikoa - Urretabizkaia II

Por los alrededores del Javier Adarraga se formaban improvisadas tertulias de aficionados bajo los paraguas. José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja, se interesaba por lo sucedido. Al lado, Diego Azcona, director general de Deportes, remangado hasta las rodillas, informaba de la última hora de la situación a pie de cancha.

LAS FRASES Inaxio Errandonea Intendente de Aspe «Si se saca el agua y luego se ponen unos ventiladores para secar, no debería haber problemas» «Se va a devolver el dinero. En unos días informaremos porque hacerlo ahora nos dicen que es imposible»

El teléfono de Errandonea, intendente de Aspe, echaba humo. La pregunta era clara. «Tal y como se encuentra el frontón, ¿se va a poder jugar mañana (por hoy)?». «Esto ha sido una tormenta muy fuerte, pero para y ya está. Si se saca el agua y luego se ponen unos ventiladores para secar, no debería haber problemas».

«Hay un sumidero justo en la puerta de salida que hay junto al frontis que siempre da problemas. Lo hemos dicho varias veces», denunciaba uno de los aficionados habituales a los partidos de los jueves en la instalación logroñesa.

Lo cierto es que no es la primera vez que se inunda el Adarraga. Pero sí es la primera que lo hace por la lluvia. Antes había ocurrido, en el año 2003, pero en el mes de febrero y por causa del desbordamiento del río Ebro. Se trata de cosas totalmente diferentes.

Pero la feria debe continuar así que los responsables de las empresas han decidido respetar el programa previsto para hoy en los dos primeros partidos -Peña-Eskiroz contra P. Etxeberria y Víctor-Rezusta contra Olaizola II-Zabaleta- e incluir en el tercer partido la cita correspondiente al torneo de San Mateo que no se pudo disputar ayer: Altuna III y Aretxabaleta contra Artola y Martija.

«Se va a devolver el dinero, claro está. En unos días vamos a informar porque hacerlo ahora es un lío y nos dicen que es imposible», comentó Errandonea para tranquilizar a los aficionados.

«Es una pena por todos, pero sobre todo por la gente de fuera que había venido para disfrutar de las fiestas y ver la pelota», reconocía Ceniceros instantes después de conocerse la suspensión de la jornada.

Logroño y San Mateo presumen de ser la mejor feria del verano. Es un tópico que se repite cada año cuando se presenta la feria. Si hoy comienza el programa a la hora prevista, 19.15 horas, y el frontón se encuentra en perfectas condiciones de jugar a la pelota, Logroño y San Mateo podrán presumir de contar con la mejor feria de pelota del verano.