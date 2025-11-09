LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Senar, de rojo y ya con la chapela de ganador en su cabeza, sujeta su trofeo junto a Amiano. IVÁN MONTERO
Pelota

Hasta que Senar templó sus nervios a tiempo para llevarse el triunfo en el Serie B

Bruno Parcero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:32

Los nervios en una final pueden ser el peor enemigo. Que se lo digan ayer a Beñat Senar, que fue presa de ellos durante buena ... parte de su duelo ante un Amiano que, pese a su menor experiencia y al precedente de hace tres semanas en el Beotibar, cuando perdió por 22-6 ante el ataundarra en la liguilla de cuartos, salió con una determinación y una valentía excepcionales que pusieron contra las cuerdas al gran favorito a la chapela. Probablemente esa responsabilidad de tener que cumplir con las expectativas y que su rival, lejos de menguar, fuera creciendo, pesaron como una losa sobre los hombros de un Senar que tuvo la capacidad de sobreponerse a la adversidad y templar sus nervios para recuperar su mejor versión y, entonces sí, mostrar la superioridad que se le presuponía. Eso sí, el susto fue grande y ni aún en el podio pudo disimular el trance vivido ante un Amiano que merece honores y que hizo vibrar al renovado Uranzu.

