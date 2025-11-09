Hasta que Senar templó sus nervios a tiempo para llevarse el triunfo en el Serie B

Senar, de rojo y ya con la chapela de ganador en su cabeza, sujeta su trofeo junto a Amiano.

Bruno Parcero Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:32

Los nervios en una final pueden ser el peor enemigo. Que se lo digan ayer a Beñat Senar, que fue presa de ellos durante buena ... parte de su duelo ante un Amiano que, pese a su menor experiencia y al precedente de hace tres semanas en el Beotibar, cuando perdió por 22-6 ante el ataundarra en la liguilla de cuartos, salió con una determinación y una valentía excepcionales que pusieron contra las cuerdas al gran favorito a la chapela. Probablemente esa responsabilidad de tener que cumplir con las expectativas y que su rival, lejos de menguar, fuera creciendo, pesaron como una losa sobre los hombros de un Senar que tuvo la capacidad de sobreponerse a la adversidad y templar sus nervios para recuperar su mejor versión y, entonces sí, mostrar la superioridad que se le presuponía. Eso sí, el susto fue grande y ni aún en el podio pudo disimular el trance vivido ante un Amiano que merece honores y que hizo vibrar al renovado Uranzu.

SENAR AMIANO 45 minutos. 22 - 15 233 Por otro lado, después de cuatro meses alejado de las canchas por una tenidinopatía rotuliana en la rodilla derecha en junio, Unai Laso reapareció ayer en el previo formando pareja con Ugartemendia y con derrota por 22-10 ante Elordi y Gaskue tras 51 minutos y 339 pelotazos. El de Bizkarreta, lógicamente, estuvo lejos de su mejor nivel. Firmó seis tantos, pero cometió siete errores. «Estoy lejos de mi mejor nivel, pero me voy contento porque no he sentido dolor». El mejor del partido fue Elordi, que sumó siete tantos por un solo error. Estuvo bien escoltado por Gaskue.

