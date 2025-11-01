Zabala busca la final del Cuatro y medio

Eloy Madorrán Logroño Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:01 Comenta Compartir

La pelota riojana pondrá toda su atención hoy (17.30 horas, ETB1) en el frontón Ogueta de Vitoria para comprobar si la evolución de Javier Zabala le permite subir un peldaño más y convertirse en el tercer pelotari riojano en disputar una final del Torneo del Cuatro y medio tras Barberito I y Titín III. Para lograrlo, el delantero logroñés tiene que superar a Joseba Ezkurdia, un clásico de la distancia que ya ha conseguido la chapela en tres ocasiones (2018, 2019 y 2022).

Los dos pelotaris llegan a esta importante semifinal en diferentes circunstancias. Zabala se clasificó como primero de grupo tras la suspensión de su partido contra Altuna por molestias físicas del delantero de Amézqueta. «Para que pasen estas cosas hay que estar ahí. Depender de ti mismo en la última jornada es muy importante y los dos pelotaris de Aspe lo habíamos conseguido y por eso los dos estamos dentro», reconocía Javier Zabala preguntado por esta circunstancia.

El de hoy es algo más que un partido para el delantero riojano. La progresión de Zabala es lenta pero segura. Hace dos años entró en la final de San Mateo y este año se clasificó para la final del Cuatro y medio de San Fermín que acabó perdiendo contra Peña II (22-20) y ganó la final del Masters Caixabank junto a Mariezkurrena a Altuna III-Imaz (15-22).

Ahora Zabala tiene la oportunidad de consolidar ese crecimiento tomando el relevo de Augusto Ibáñez, Titín III, como último riojano en disputar una final del Cuatro y medio. «Cada uno intentamos hacer lo que podemos. Titín nos dejó el listón muy alto a todos los riojanos y es difícil seguir sus pasos», reflexionaba Zabala.

Más allá del plan de partido de cada uno de los dos pelotaris, la cita de esta tarde apunta a ser una batalla física, a campo abierto, en una modalidad sin margen al descanso ni al error. O acabas el tanto o te lo acaban. Por ese motivo, el delantero riojano afirma que está poniendo especial énfasis en el físico: «Llevo entrenando este mes bastante duro el físico. Sabemos que es muy importante a la hora de tomar decisiones en momentos de agonía y en un partido así, donde encima está la presión y los nervios, creo que hay que estar bien físicamente para poder en cada tanto dar el máximo».

A pesar de esta circunstancia, Zabala se confiesa: «Aún no sé cómo jugarle porque Ezkurdia es durísimo, es tan completo que tiene pocos puntos débiles». En cuanto a los problemas físicos que arrastra Ezkurdia en su muñeca derecha, el riojano no se confía: «En eso no hay que pensar. Si piensas ganar el partido porque el otro está un poco tocado, te vas a dar contra la pared».

En el caso de Joseba Ezkurdia, la semifinal llega en un momento de dudas por el golpe que se dio en la muñeca derecha en el último partido contra Peio Etxeberria. El resultado de la resonancia a la que se sometió el navarro fue esperanzador para sus intereses. «En la resonancia magnética efectuada al pelotari Joseba Ezkurdia, se aprecia una contusión ósea en el escafoides de su mano derecha. Considero que estará en condiciones de jugar este fin de semana», decía el parte médico del doctor Txema Urrutia. Ezkurdia acumula mucha experiencia en estas batallas, que tienen mucho de psicológico. Por este motivo al de Arbizu no le quita horas de sueño sus molestias: «Voy a intentar llegar físicamente bien y hacer lo que me digan las servicios médicos. No le estoy dando muchas vueltas a eso. Soy bastante optimista, no pienso en no jugar o en jugar muy condicionado».

El plan de partido del delantero navarro es muy claro: «Intentar que Javi (Zabala) no esté cómodo porque si está cómodo le da mucha velocidad a la pelota y te hace daño».

El festival de esta tarde arranca con un partido de parejas que enfrenta al riojano Darío y Rezusta contra Larrazabal-Mariezkurrena. Y tras la semifinal del Cuatro y medio, otro duelo de parejas también con presencia riojana. Bakaikoa y el zaguero de Fuenmayor Salaverri II se miden a Salaberria-Eskuza.

