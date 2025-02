Salaverri y Darío se jugarán la clasificación en el Atano

Solo puede quedar uno. Darío Gómez y Rubén Salaverri se jugarán el próximo domingo en el Atano de San Sebastian la última plaza que queda para el play off previo a las semifinales del Parejas B. Darío puede dar gracias, porque de haber ganado Salaverri ... ayer, a pesar de no jugar, estaría eliminado. La vida extra del pelaire se la debe a Salaberria y Gaskue, que vencieron por 22-12 a Larrazabal y Lizeaga. Favor de empresa.

Salaberria y Gaskue no se jugaban nada. Pasara lo que pasara, estaban en el 'play off', pero han entrado en él por méritos propios, con siete triunfos, cifra que puede alcanzar Salaverri, pero no Darío. Sin presión o con ella, los navarros fueron mejores que sus oponentes. Salaberria estuvo mucho más certero con el remate y defendió bien, mientras que Gaskue dominó a Lizeaga, que no solo cometió fallos, sino que entregó pelota que Salaberria no desaprovechó.

No se asustaron los navarros tras ver a Larrazabal sumar el primer tanto con una apertura de zurda a bote. Ninguno de los dos se suele poner nervioso. Amparados en errores de los de Baiko y un par de remates de Salaberria dejaron claras sus aspiraciones. Se colocaron 7-1, con un séptimo tanto errado por Lizeaga tras 105 pelotazos.

Esa diferencia fue ya insalvable. Los que la marcaban, la administraban muy bien ante dos pelotaris que no eran capaces de coger el ritmo adecuado. Llegaron al primer descanso con 12-4 y aunque al reanudarse el partido Larrazabal y Lizeaga firmaron una tacada de cuatro, 12-8, no llegaron a inquietar a sus oponentes en el electrónico. Al contrario, mantuvieron las diferencias hasta que entraron en otra serie triunfal que les llevó al 19-11 después de un error de Larrazabal. El partido estaba sentenciado. Tanto que no era necesario arriesgarse a una inoportuna lesión. Los riesgos quedan para el próximo domingo.

Las cuentas en el Atano son claras. El que gane, pasa; el que pierda, queda eliminado. Si vence Salaverri, quedará con siete triunfos por cinco de Darío. Si gana el pelaire, empatará a seis victorias con el fuenmayorese pero con el average particular a su favor ya que le habrá vencido en los dos duelos de esta primera fase.