Salaverri confía en el factor cancha en su duelo ante Iturriaga Salaverri le sacude con la derecha durante un partido. :: justo rodríguez Los dos zagueros de Baiko se enfrentan hoy en Fuenmayor en la primera eliminatoria del Manomanista de Promoción ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 6 abril 2019, 14:11

Para bien o para mal, la exigencia del calendario no da respiro a los pelotaris. Que se lo digan al zaguero riojano Rubén Salaverri, que apenas ha tenido tiempo de lamerse las heridas de la final del Parejas de Promoción (perdió junto a Agirre ante Elordi y O. Etxebarria, 20-22) y esta tarde ya tiene otra cita de campanillas. ¡Y además en su pueblo! El pelotari saltará al frontón de Fuenmayor (19.30 horas) para enfrentarse a Iturriaga en la primera eliminatoria del Manomanista de Promoción.

«He pasado una semana bastante dura, pero ya hemos 'reseteado' y tenemos otro partido de competición que lo afronto con ilusión pero con la realidad de que no he podido entrenar como quisiera. Saldré a hacerlo lo mejor que pueda y a intentar ganar a Iturriaga», reconocía ayer el riojano. «El mano a mano me pilla un poco verde -continúa- pero intentaré hacerlo lo mejor posible y llevarme el gato al agua».

Para el partido de esta tarde finalmente será Iturriaga el rival después de que Eskiroz, el enemigo original, se viera obligado a suspender por mal de manos. «Entre Eskiroz e Iturriaga no hay gran diferencia. Yo considero que Diego (Iturriaga) es un pelotari muy bueno, muy pelotari. Tiene dos manos muy buenas, defiende de todos los lados y es muy seguro. Ha podido entrar en el mano a mano y está a un nivel muy bueno». Con estas palabras definía ayer Salaverri a su rival de esta tarde.

Al tratarse de dos zagueros, ajenos a la jugada del saque, parte de la suerte de la eliminatoria puede pasar por quien ponga el cuero en movimiento con más acierto. Ninguno de los dos pelotaris de Baiko, sobre el papel, optará por sacar y buscar acabar el tanto de volea. Se espera un intercambio de pelotazos con ambos jugando a bote. El más paciente, el que cruce mejor la pelota y el que tenga más fortaleza mental se llevará el triunfo en un torneo muy exigente físicamente.

Después de dos días de recuperación para descansar tras la final, el miércoles y el jueves fueron días de trabajo específico en el frontón para Salaverri pensando ya en Iturriaga.

Una de las cosas que juega a favor del riojano es que la eliminatoria se dispute en el frontón de Fuenmayor. Jugar en casa siempre es un plus de energía positiva. «Jugar en casa te puede afectar para bien o para mal. Para mí va a ser una experiencia muy bonita. Después de una final, que el siguiente partido sea de competición y en casa, es muy bonito. Tuve a mucha gente en el Labrit y este sábado los tendré en Fuenmayor. Es para estar muy agradecido», reconocía Rubén Salaverri.

Víctor juega junto a Erasun

La eliminatoria del Manomanista de Promoción abrirá el festival de esta tarde, que incluye también un duelo de parejas con presencia de un pelotari riojano. Víctor Esteban, el delantero de Ezcaray, formará junto a Erasun. Enfrente estará la pareja formada por Arteaga II e Ibai Zabala.