Riojanos juegan y ganan

La feria de San Mateo casi se puede acariciar con la yema de los dedos y ya se adivina en el ambiente la llamada del ... frontón Adarraga. Lo que no esperaban los aficionados riojanos a la pelota profesional es disfrutar de un fin de semana previo repleto de éxitos. Darío-Zabala, Zabala-Darío. Los dos delanteros riojanos de Aspe han cerrado el fin de semana con una chapela y un trofeo más en casa. El pelotari de Ezcaray la correspondiente al Masters CaixaBank serie B. El logroñés, la del Masters Serie A, su primer título en Primera.

En los últimos años la pelota profesional riojana no está acostumbrada a levantar títulos. Y la diosa fortuna ha querido que en un fin de semana lleguen dos trofeos más. Alsasua y Pamplona han sido testigos de las victorias de Darío Gómez y Javier Zabala. Para los dos pelotaris riojanos se trata de una importante inyección de moral en el fin de semana previo al inicio de las feria de San Mateo.

El viernes, mientras que el pelaire velaba armas para la final del Masters Serie B del día siguiente, Zabala y Mariezkurrena compraban un billete para la final del Serie A al imponerse en la primera semifinal a Elordi-Albisu con más facilidad de lo esperado (12-22).

Al día siguiente la fe y la resiliencia de Darío y Eskiroz sirvió para voltear un partido muy duro que tuvieron perdido en varios tramos (0-4, 6-10, 18-19). Cerró el partido (22-19)el riojano con una carambola marca de la casa para firmar un campeonato perfecto (ocho triunfos en ocho partidos) y estallar de júbilo. «No me acordaba ni cómo se coloca uno la chapela ni dónde se guarda. Ha sido un verano diferente», bromeaba el pelaire al final del encuentro.

De esta manera, Darío Gómez continúa subido en la ola buena en un verano de ensueño en el que ha ganado todos los compromisos que ha jugado en julio, agosto y septiembre (hasta el momento).

El broche perfecto llegó el domingo con el triunfo de Zabala en el Masters Serie A. El Navarra Arena fue testigo de cómo la pegada de Mariezkurrena fue determinante para que el riojano y el navarro se impusieran a Altuna e Imaz (15-22).

Un triunfo que confirma la recuperación de un Zabala que hace poco más de tres semanas afirmaba tener «ganas de abandonar los frontones». El riojano es claro y transparente en sus declaraciones y estaba atravesando un momento de crisis. Sin embargo, su trabajo, el entorno y la ayuda de su compañero han conseguido invertir la situación. Ha llegado el primer título de Primera para un Zabala en el que la empresa tiene depositadas muchas esperanzas. «Lograr una chapela de Primera es muy difícil. Hay unos pelotaris increíbles, es muy difícil hacerse con una chapela, hay que disfrutarla y pensar en ver si conseguimos alguna más», reflexionaba el riojano al término de la final del Masters Serie A con una sonrisa que no se le borraba de la cara.

En un mes ha cambiado el paisaje en la cabeza de Zabala. Del blanco y negro al color. Y su semana preferida a la vista: «Para mí y para los riojanos es una de las semanas más bonitas del año. Disfruto mucho jugando en casa y para mí el Adarraga es el mejor frontón del mundo, y más con mi gente».

Este momento dulce que atraviesa la pelota profesional riojana contrasta con la situación que viven los clubes aficionados. Cada vez es más complicado captar chicos y chicas que se aficionen a un deporte duro, que exige un sacrificio físico y de tiempo.

El objetivo ahora es intentar capitalizar estas buenas noticias y que tengan repercusión en el mundo aficionado en una tierra, La Rioja, cuya historia, idiosincracia y sentimiento de pertenencia no se entenderían sin el deporte de la pelota.