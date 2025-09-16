LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrega de premios de la final del Masters Serie A, el pasado domingo en el Navarra Arena. Aspe
Pelota

Riojanos juegan y ganan

El fin de semana se cierra con las victorias de Darío Gómez en el Masters Serie B y Javier Zabala en el torneo de Primera

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:59

La feria de San Mateo casi se puede acariciar con la yema de los dedos y ya se adivina en el ambiente la llamada del ... frontón Adarraga. Lo que no esperaban los aficionados riojanos a la pelota profesional es disfrutar de un fin de semana previo repleto de éxitos. Darío-Zabala, Zabala-Darío. Los dos delanteros riojanos de Aspe han cerrado el fin de semana con una chapela y un trofeo más en casa. El pelotari de Ezcaray la correspondiente al Masters CaixaBank serie B. El logroñés, la del Masters Serie A, su primer título en Primera.

