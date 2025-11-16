Vídeo | Así ha sido el reencuentro de Zabala con sus familiares y amigos

La Rioja Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:29 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

Lo intentó, pero no pudo ser. Familiares y amigos han arropado al riojano Javier Zabala tras caer ante Peio Etxeberria (22-11) la final del Cuatro y medio que se ha disputado este domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao.

A pesar de ello, el logroñés ha conseguido algo que, posiblemente, resulte mucho más importante: devolver la ilusión por la paleta a la numerosa afición riojana a este deporte.