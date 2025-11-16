LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vídeo | Así ha sido el reencuentro de Zabala con sus familiares y amigos
S.T.
Pelota

Vídeo | Así ha sido el reencuentro de Zabala con sus familiares y amigos

El riojano cayó contra Etxeberria en la final del Cuatro y medio de pelota

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

Lo intentó, pero no pudo ser. Familiares y amigos han arropado al riojano Javier Zabala tras caer ante Peio Etxeberria (22-11) la final del Cuatro y medio que se ha disputado este domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao.

A pesar de ello, el logroñés ha conseguido algo que, posiblemente, resulte mucho más importante: devolver la ilusión por la paleta a la numerosa afición riojana a este deporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  9. 9

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  10. 10

    El sueño cumplido de Carmelo Loza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vídeo | Así ha sido el reencuentro de Zabala con sus familiares y amigos