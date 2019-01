CAMPEONATO DE PAREJAS Un punto de madurez Artola se prepara para golpear ante Altuna durante el partido de ayer. :: félix morquecho/d.v. A pesar de comenzar bien, los errores sentenciaron a Altuna y Martija en el último partido de la quinta jornada del Parejas Artola y Mariezkurrena superan un duro embate para sentarse en la zona noble V. S. LOGROÑO. Martes, 1 enero 2019, 23:17

La quinta jornada del Campeonato de Parejas se cerró ayer en el ya tradicional festival navideño del Astelena. Lleno, ambientazo en las gradas y un estelar más que interesante que dejó como claros ganadores a Artola y Mariezkurrena. El guipuzcoano y el navarro conquistaron su tercer triunfo, esta vez ante Altuna y Martija, y logran así asentarse en la zona noble de la clasificación, cuartos pero empatados con los segundos y los terceros.

Resultó un choque entretenido que se acabó resolviendo por la mayor convicción y madurez de los azules. No se equivocaron en los momentos clave, algo que sí hicieron sus rivales. Por ejemplo, con el tanteador igualado (9-12), Altuna cometió una grosera falta de saque por tiro corto y, a renglón seguido, Martija envió el cuero a la chapa. La vía de agua parecía abrirse hasta que Altuna reaccionó y logró colocar el 13-14. Era el reflejo de un encuentro, hasta ese momento, con ventajas cortas para ambos bandos y algunos detalles geniales, como las dos carambolas que le endosó a Artola en el 3-1 y el 4-1.

Duración 57 minutos. Pelotazos 440. Saques Altuna, 1; Artola, 2. Faltas Altuna, 1; Artola, 0. Ganados Altuna, 8; Martija, 3; Artola, 9; Mariezkurrena, 1. Perdidos Altuna, 3; Martija, 5; Artola, 3; Mariezkurrena, 2. Marcador 1-0, 1-1, 4-1, 4-3, 5-3, 5-8, 6-8, 6-9, 7-9, 7-12, 9-12, 9-14, 13-14, 13-18, 14-18, 14-21, 15-21, 17-21 y 17-22. Incidencias Lleno en el Beotibar. Ayer, Eibar. PARTIDO RESULTADO Retegi BI - Erostarbe/Jaka - Jaunarena 22-13 Campeonato Parejas LEP M - Cuartos Altuna III - Martija/Artola - Mariezkurrena 17-22 Darío - Irusta/Ugalde - Pedro Ruiz 18-9 PAREJAS J G TF TC COEF. 1 Olaizola II - Albisu 5 4 101 89 12 2 Irribarria - Zabaleta 5 3 93 80 13 3 Elezkano II - Rezusta 5 3 92 80 12 4 Artola-Mariezkurrena 5 3 92 88 4 5 Ezkurdia - L Galarza 5 2 87 87 0 6 Altuna III - Martija 5 2 98 104 -6 7 Bengoetxea - Imaz 5 2 86 94 -8 8 Urrutikoetxea-Aretxabaleta 5 1 81 108 -27

Pero en la recta final, esa igualdad desapareció a golpes. Artola y Mariezkurrena se dieron el relevo para mandar a rebote a Martija y así sumar el 13-16 y el 13-17. Sufría Martija y Altuna, al cortar el siguiente saque, se vendió para que el de Alegría de Oria colocase el 13-18. No iba a bajar la ventaja hasta que, con el 14-21, Altuna, en dos ocasiones, y Martija, con un soberbio golpe, dieron un poco de vida al partido. Pero Martija ya no podía aguantar más. En el último tanto, dio todo lo que tenía pero no fue suficiente y se hundió. El 17-22 premiaba el gran esfuerzo de los azules y su mayor capacidad de sufrimiento.

En el tercer partido, que sirvió de despedida profesional para el zaguero Aitor Irusta, éste y el ezcarayense Darío doblegaron con claridad a Ugalde y el perolero Pedro Ruiz por 18-9.