«No se puede jugar más que Rezusta», asegura Olaizola

Rostros bien distintos en la sala de prensa tras la final de la Feria de San Mateo. Por un lado, la felicidad de Olaizola II y Rezusta; por el otro, la desilusión de Altuna e Imaz. Todas las caras acordes al resultado visto en el tanteador.

El delantero de Goizueta tuvo palabras de elogio para su compañero en la zaga: «Ya comenté en los dos primeros partidos que Beñat había estado muy bien, pero es que no se puede jugar más de lo que ha jugado Rezusta en la final». «Cuando el compañero juega así, todo es más fácil. Te permite tener pelotas adelante y escoger cuándo rematar», explicaba el veterano delantero, que suma su tercer título de la feria matea, el último logrado en el ya lejano 2011.

CARTELERA Ayer, Adarraga. PARTIDO RESULTADO Víctor - Aranguren/Jaka - Bikuña 22-16 Final del Torneo de San Mateo Olaizola II - Rezusta/Altuna III - Imaz 22-7 Arretxe II - Erasun/Egiguren - Garmendia 18-11

Mientras, Rezusta también conseguía su tercer entorchado (aunque en seis participaciones por dieciséis de su compañero) tras una exhibición. «Me he encontrado muy bien desde el principio, con buenas sensaciones desde el calentamiento. Hemos empezado ganando fácil y así es más fácil jugar», indicaba el de Vergara. Respecto a repetir el título de mejor pelotari que logró en el 2016, Rezusta le restaba importancia: «Es bonito que te reconozcan, pero lo importante es haber ganado», destacaba.

Mientras, Altuna era claro: «Con el 16-0, hubiese firmado llegar a 7. Era su día, han jugado una barbaridad. Creo que han ganado no por demérito nuestro, sino por méritos suyos». Por su parte, Imaz reconocía la «pena» por «no haber podido dar una mejor imagen en la final». «Han cogido mucha ventaja con una pelota tosca que yo no podía quitar y con la que nos han ganado fácil», incidía. Altuna reconocía también la diferencia de material, pero sin cargar contra él: «Beñat está muy bien y la pelota, que era tranquila, le permitía ponerse muy bien. Intentábamos cambiar el ritmo, pero no podíamos».