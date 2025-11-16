LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La familia de Zabala, listos para animar al pelotari.
La familia de Zabala, listos para animar al pelotari. Juan Marín

Vídeo | Los primeros en llegar al frontón

Zabala se encuentra respondiendo a las preguntas de la prensa

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

El frontón se ha ido llenando en Bilbao poco a poco. Zabala ha sido de los primeros en llegar como se podía ver en una gran pantalla en la que el público le ha podido escuchar respondiendo a las preguntas previas a esta final histórica del Cuatro y Medio.

La familia de Zabala ya están listos para darle fuerzas al logroñés, por supuesto, luciendo una bandera riojana.

