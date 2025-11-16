Vídeo | Los primeros en llegar al frontón
Zabala se encuentra respondiendo a las preguntas de la prensa
La Rioja
Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:18
El frontón se ha ido llenando en Bilbao poco a poco. Zabala ha sido de los primeros en llegar como se podía ver en una gran pantalla en la que el público le ha podido escuchar respondiendo a las preguntas previas a esta final histórica del Cuatro y Medio.
La familia de Zabala ya están listos para darle fuerzas al logroñés, por supuesto, luciendo una bandera riojana.