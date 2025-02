Peña y Albisu apean a Altuna y Bikuña del torneo

Un partido decisivo, sin el más mínimo margen para el error. Ganar o irse para casa. Un campeón como Jokin Altuna contra las cuerdas. ... Polémica en torno al amezketarra por sus críticas al material en su último compromiso, por el cambio de última hora llevado a cabo por Aspe sustituyendo a Aranguren por Bikuña. Un frontón histórico con casi todo el aforo vendido. Definitivamente el duelo en el Atano III lo tenía todo, pero ya se sabe aquello de que vísperas de mucho, días de nada y lo que era una suerte de final, con muchos ingredientes alrededor, se convirtió en un choque descafeinado porque Peña II y Albisu no tuvieron rival enfrente.

Los guipuzcoanos, como se barruntaba, fueron a por Bikuña, que se vio superado por la presión y por un ambiente que se fue enrareciendo durante el transcurso del partido por el run run de un sector de aficionados que se cebó con el donostiarra, lo que provocó el enfado de su compañero cuando se iban hacia el vestuario. Altuna III no se mordió la lengua tras la derrota y decidió ser el escudo de Bikuña ante las críticas, asumiendo en primera persona el desastre. Le honra. Ya había dejado patente el miércoles durante la elección de material que no le gustaba el cambio a estas alturas del campeonato y se solidarizó con Aranguren. Por eso ayer no quiso que su nuevo compañero cargara con semejante responsabilidad. «Cuando empiezas mal tienes muchas opciones de terminar mal», resumió tras una feroz autocrítica tras el partido.

Más allá de todo lo que rodeaba al encuentro, poco hay que contar de lo que sucedió sobre la cancha. No hubo igualdad y el partido se rompió desde su primer tanto. La primera tacada ya era determinante para la suerte de ambas parejas, como así se demostró con el paso de los minutos. «He fallado y es mi culpa, no la de Íñigo», afirmaba un crítico Altuna.