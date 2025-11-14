Cuando los compañeros también son amigos

Anda revolucionada la pelota de La Rioja con la presencia de Javier Zabala en la final del Cuatro y medio que se disputa este ... domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao. Peio Etxeberria es el último escollo que le falta por superar al delantero logroñés para que la pelota riojana se ponga la chapela de la 'jaula' dieciocho años después. Demasiado tiempo sin celebrar un título en el Cuatro y medio. Ni siquiera una final para poder contar a los chicos y chicas que empiezan a jugar a pelota. Aunque acabara en una derrota.

Es cierto que la última vez que se vio a un riojano en lo más alto del podio de un torneo oficial fue hace diez años. Y precisamente se vivió en el mismo escenario de la final del domingo. Fue el zaguero najerino Álvaro Untoria el que se puso la chapela del Campeonato de Parejas junto a Bengoetxea VI. Victoria cómoda ante Berasaluze VIII y Zubieta (22-7). Ese torneo lo jugó Untoria en sustitución de Aretxabaleta, que le cedió su puesto porque no terminaba de recuperarse.

Ahora la pelota riojana tiene hambre de título y Javier Zabala lo tiene cerca, muy cerca. Diario LA RIOJA ha charlado con los otros tres pelotaris profesionales riojanos para conocer su impresión sobre el trascendental duelo del domingo. Darío Gómez, Rubén Salaverri y Carmelo Loza (oficialmente profesional desde este sábado que debuta en Baños de Río Tobía) analizan la final y no pueden esconder su cercanía con el delantero logroñés. Todos son riojanos, amigos, compañeros de entrenamiento y los cuatro han transitado por la complicada era post-Titín.

Darío Gómez y Carmelo Loza son compañeros de Javier Zabala en la empresa Aspe. Rubén Salaverri pertenece a la otra promotora, Baiko. Sin embargo, los afectos entre los cuatro pelotaris no entienden de contratos y los cuatro se llevan de maravilla. No en vano, llevan coincidiendo en los frontones de La Rioja y de las comunidades limítrofes desde que eran muy jóvenes.

Los tres coinciden en sus respuestas en lo bien que ven a Javier Zabala de cara al partido del domingo. Y los tres realizan el mismo análisis en la gran trascendencia que tendría para la pelota riojana un triunfo de Zabala ante Peio Etxeberria en la final del Cuatro y medio.

Se acumulan las temporadas en las que las diferentes escuelas de pelota de toda La Rioja sufren para llegar a fin de año con algo de dinero en la caja. Además, los jóvenes cada vez disponen de más alternativas de ocio y la pelota, con el sacrificio que conlleva, no aparece entre las primeras opciones de la mayoría. Por eso, un título serviría para potenciar de nuevo un deporte que forma parte de la idiosincracia de La Rioja.

Darío Gómez Delantero de Aspe «En partidos como este, otros se acojonan, pero a Zabala le ponen»

Darío Gómez es el más veterano de los pelotaris riojanos en activo. Conoce bien a los dos finalistas, son compañeros de empresa y ha entrenado y competido mucho contra ambos, aunque no puede esconder su predilección por su paisano Javier Zabala.

-¿Cómo ve el partido del domingo en el frontón Bizkaia?

- La final la veo bastante abierta sinceramente. Siempre que juega Javi un partido es capaz de ganar a cualquiera. Peio, por su parte, tiene más experiencia y es un pelotari que se podría decir que está hecho para el Cuatro y medio. Y así lo ha demostrado llegando a tres finales consecutivas y jugando a un grandísimo nivel. Pero Javi ha demostrado este año que es capaz de hacer lo mejor y que imprime una velocidad especial a la pelota y creo que es una final superabierta.

- ¿Qué sensación le está transmitiendo el pelotari riojano?

- Javi ahora mismo está a un gran nivel de juego. Igual le hubiera venido hasta bien jugar la semana siguiente y no tener que esperar dos semanas pensando en la final de este domingo. Pero espero que no le pase factura saltar al frontón y pensar que es uno de los partidos más importantes de la temporada, una de las tres grandes finales. Y que se crezca porque le suelen ir bien este tipo de partidos, cuando hay gran ambiente Javier se viene arriba y se crece. Otros igual se acojonan, pero Zabala no es de esos. Le ponen ese tipo de partidos.

- ¿Cuál cree que será el desarrollo de la final del domingo?

- Será una final de mucho ritmo y los dos pelotaris intentarán dar el paso para adelante, llevar la iniciativa y hacerse con el centro del frontón. Además son dos atletas capaces de aguantar a ese ritmo. Igual Peio tiene un puntito más de fondo pero si Javi lleva la iniciativa hace correr mucho a los rivales. Será un partido en el que se verán grandes pelotazos con la zurda pero decidirá el que más nivel ponga con la derecha.

Ambos son pelotaris que están acostumbrados a hacerlo muy bien con la izquierda y con la derecha, a veces les cuesta, sobre todo a bote. El que mejor lo haga con la derecha tendrá más posibilidades de ganar

- ¿Qué supondría el título de campeón para la pelota de La Rioja?

- Para La Rioja, la chapela sería una noticia cojonuda. Es importantísimo tener referentes lo más alto posible. Ganar la chapela sería poner otra vez a la pelota riojana en el más alto nivel. Los últimos años lo estamos haciendo bien pero la chapela sería poner la guinda. Los chavales tendrían a alguien de referencia para volver a animarse a jugar a pelota. La cantera está un poco resentida y es muy importante que haya referencias para que los más pequeños deseen ser como ellos en un futuro.

- ¿Dónde tiene previsto seguir la final del Cuatro y medio?

- La final iré a verla a Bilbao seguro. Pero ya me gustaría estar abajo, en la puerta de vestuarios o cerca y poder echar un cable. Es verdad que los dos finalistas son de la empresa y con los dos tengo muy buena relación. Pero si se puede apoyar de cerca, pues mejor. Sobre todo que salga buena final y que la gente de La Rioja disfrute, se anime a ir y que se viva un gran ambiente en el frontón de Bilbao.

Rubén Salaverri Zaguero de Baiko «Para la pelota de La Rioja es un gran impuso lo que hace Javier»

El pelotari de Fuenmayor conoce bien a Zabala porque se llevan solo un año y han coincido multitud de veces en partidos de aficionados a medida que iban cumpliendo años.

- ¿Cómo ve el partido del domingo en el frontón Bizkaia?

- Yo diría que la final va a ser muy igualada, que puede ser muy competida y muy interesante hasta el tramo final. Creo que los dos han demostrado un juego brillante para llegar hasta esta final y que nos pueden ofrecer un partido muy interesante en ese sentido.

Se podría ver un intercambio de golpes de dos pelotaris que son un poco diferentes. Quizá Peio se caracteriza por darle intensidad al juego, por ser físicamente superior a los rivales. Pero en este caso, Javier ha demostrado que tiene ese punto de brillantez un poquito superior, y que puede encontrar los ángulos mejor que Peio.

- ¿Qué sensación le está transmitiendo el pelotari riojano?

- Veo que Zabala llega en un gran momento. En la semifinal demostró qué talla de pelotari es, ya se puede decir que es un Primera, que ganó a todo un especialista de la modalidad con mucha facilidad y llega en un buen momento. Además, parece que las manos le están respetando y físicamente está muy bien, así que creo que llega en un momento idóneo.

- ¿Cuál cree que será el desarrollo de la final del domingo?

- Puede ser un choque en el que veamos cosas diferentes. Igual un Peio que intente buscar darle ritmo, intentará cansar a Javier y encontrar así huecos más fáciles. Pero por otra parte, Javier ha demostrado que físicamente no está teniendo fisuras, que no se le han hecho los partidos largos y que en ese aspecto ha mejorado mucho también.

Sabemos que Peio le pondrá las cosas complicadas porque es un pelotari muy rocoso, que se agarra mucho al partido. Pero si consigue Javier buscar los ángulos creo que puede hacerle mucho daño también y llevar la iniciativa del partido. Repito que creo que va a haber un intercambio de golpes muy claro, que habrá momentos en los que uno tenga el dominio y momentos que el otro lo tenga también. Así que yo creo que por esa parte, la final va a ser muy bonita, muy entretenida y con oportunidades para los dos.

- ¿Qué supondría el título de campeón para la pelota de La Rioja?

- Creo que para La Rioja sería muy importante que esa chapela caiga del lado de Zabala, que vuelva a haber otro campeón riojano en Primera. Han pasado ya diez años desde que hubo un campeón, como fue Álvaro Untoria, el último con Bengoetxea. Y nos queda esa falta de un referente que gane chapelas arriba. Eso se ha notado y para La Rioja es un gran impulso lo que está haciendo Javier. Y con la última noticia de los partidos que va a haber en el Parejas, Mano a mano y Cuatro y medio, creo que ese impulso está volviendo y sería muy positivo que además de todo esto Javier consiga esa chapela.

- ¿Dónde tiene previsto seguir la final del Cuatro y medio?

- Si puedo me escaparé al frontón Bizkaia a ver la final desde la grada y vivir el espectáculo desde dentro, porque la verdad es que en los días de finales el ambiente es muy bonito. También la presentación de los pelotaris y lo que hacen con las luces y demás hace que ya no sea solo un partido de pelota, que sea más espectacular.

Carmelo Loza Zaguero de Aspe «Veo una final reñida porque los dos llegan en un gran nivel»

El caso de Carmelo Loza es algo especial. El pelotari de Baños de Río Tobía también está viviendo una semana muy especial, al igual que Javier Zabala. Y es que este sábado Loza se convertirá en profesional. Han pasado ya años desde que firmó con Aspe un precontrato. Tenía 16 años. Y por fin va a haber cumplido su sueño. Y en su pueblo.

Carmelo Loza conoce bien a Zabala porque está compartiendo con él entrenamientos en este campeonato del Cuatro ymedio y está viendo su evolución desde una posición privilegiada.

- ¿Cómo ve el partido del domingo en el frontón Bizkaia?

- Veo una final bastante reñida porque los dos pelotaris, tanto Javier como Peio, llegan con un gran nivel de juego. Ambos delanteros llegan con muchas ganas y creo que puede ser una final bastante bonita para la pelota. Ya demostraron en las semifinales de lo que son capaces los dos. Ahora lo tienen que corroborar en una final que es lo más complicado.

- ¿Qué sensación le está transmitiendo el pelotari riojano?

- A Javi le veo con muchas ganas, yo diría que con más ganas que nunca. Como entreno con él todos los días, lo veo cómo se esfuerza en cada sesión, sea de frontón o sea de gimnasio. Veo cómo exprime todo lo suyo para llegar a la final al cien por cien y dar todo lo que tiene y le veo muy seguro y con mucha confianza.

- ¿Cuál cree que será el desarrollo de la final del domingo?

- Espero una final, como ya he dicho, que será muy reñida. Muy reñida pero también en la que puedan pasar muchas cosas. Puede ir cambiando el resultado y llegar a un 22-20 definitivo, fruto de esa igualdad. O puede pasar como lo que ha sucedido en estas dos semifinales que tanto Javier Zabala como Peio Etxeberria han tenido los resultados más cómodos de lo que se podía esperar. Puede que uno se ponga nervioso y el otro no... La verdad es pueden pasar muchas cosas en esa final del Cuatro y medio.

Pero yo creo que los dos pelotaris llegan con ganas, llegan con confianza. Igual lo tiene más difícil Javi porque nunca ha estado en una final de esas mientras que Peio Etxeberria ya sabe lo que es estar en una final. De hecho esta será la tercera consecutiva, pero por lo que estoy observando en el día a día Javier no llega nada nervioso. Con la confianza y con las ganas que llega a la final puede dar también mucho que hablar y acabar con la chapela en la cabeza y subido en lo más alto del podio del frontón Bizkaia.

- ¿Qué supondría el título de campeón para la pelota de La Rioja?

- Ganar esta chapela para La Rioja sería toda una alegría. Y lo sería no solo por el hecho de que Javier Zabala consiga su primer título oficial, sino porque después de dieciocho años –que fue cuando ganó Titín III la chapela ante Barriola– ningún riojano ha tenido ni siquiera la oportunidad de plantarse en una final para conseguirlo.

En definitiva, traer esa chapela a La Rioja serviría para tener otro nuevo referente en la pelota riojana. Y todos sabemos que se necesitan referentes para que los más jóvenes se enganchen a este deporte.

- ¿Dónde tiene previsto seguir la final del Cuatro y medio?

- Como el sábado tengo el partido de mi debut como profesional, aún no sé si el domingo veré la final aquí en casa o intentaré conseguir entrada para estar allí en Bilbao, en el frontón Bizkaia. En cualquier caso, sea donde sea, estaré animando a Javier para que consiga la chapela del Cuatro y medio.