PELOTA Pelea de gallos en el Labrit Altuna, en un choque anterior ante Bengoetxea. :: félix morquecho/d.v. Altuna y Bengoetxea se miden hoy con la primera plaza de la final del Cuatro y Medio en juego V. S. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:40

Logroño. 27 de noviembre del 2016. Una dejada al rincón, milimétrica. Una estirada, unas piernas sin oxígeno incapaces de llegar. Y un título, la chapela del Cuatro y Medio que iba a parar a la cabeza de Oinatz Bengoetxea. El de Leiza siempre recordará ese tanto y esa final. Pero también lo hará Jokin Altuna, su rival de hoy, que entonces se quedó con la miel en los labios pero que en el 2017 saboreó a cucharadas. Desde entonces es el campeón de la 'jaula' y hoy debe ganar el partido para optar a la reválida en la final.

Porque en el Labrit (17.15 horas, ETB1) está en juego una de las dos plazas para ese anhelado partido por todos los pelotaris. Dos estilos, dos jugadores diferentes y dos campeones cara a cara. Una pelea de gallos en la que uno saldrá desplumado y otro tendrá, de nuevo, la oportunidad de luchar por reescribir su nombre en el palmarés de un campeonato siempre abierto y exigente.

Bengoetxea llega a la cita después de demostrar su gran estado de forma con dos triunfos contundentes en semifinales ante Urrutikoetxea y Retegi Bi. Pero, ya clasificado, tropezó ante Elezkano. Una advertencia, nada más, pero las últimas sensaciones siempre pesan antes de encarar un choque.

Mientras, Altuna arriba pletórico por distinto motivo. Cuando parecía que no iba a poder disputar el torneo a causa de una rotura muscular en el bíceps, no sólo llegó sino que superó a Olaizola y también a Víctor, aunque cayó ante un Ezkurdia en estado de gracia. Sus prestaciones le han animado para encarar la recta final con mucho ánimo. «Tengo buena sensaciones. No estoy con miedo, pero en el primer partido y en el segundo, la preparación la haces pensando en el brazo. Y eso no te ayuda. Pero el brazo ya está bien y no hay excusas», sentenció el de Amézqueta en la elección de material.

Mientras, Bengoetxea espera «hacer un gran tercer partido después de dos buenos y uno malo». «Jokin ha venido dubitativo al campeonato y aún y todo está en semifinales. Así que espero al mejor Jokin. En los partidos de la liguilla no ha estado muy fuerte, pero ha ido a más. El año pasado fue campeón y en el 2016 le gané por uno en Vitoria», recordó el de Leiza.

Puro arte contra ritmo, un poeta frente a un Fórmula 1. Juventud contra veteranía. Las apuestas están muy abiertas entre dos pelotaris obsesionados con ganar y llegar a una final que el domingo se terminará de desvelar con el duelo entre Ezkurdia y Urrutikoetxea.

Además, el festival comenzará con un partido en el que Rubén Salaverri vuelve a vestirse de blanco para acompañar a Agirre frente a Alberdi y Erasun. En el tercer partido, más pruebas de Asegarce mirando al inminente Parejas, con el choque entre Artola y Aretxabaleta ante Laso y Albisu.

Citas del Torneo de Clubes

Hoy, en el campo aficionado, habrá cuatro citas del Campeonato de La Rioja de Clubes. La segunda jornada comienza a las 10.30 horas con el choque entre Titín y San Cosme en el Adarraga. A las 17.00 horas, Barberito I y Pelota 22 se miden en Baños; Santo Domingo recibe a Uruñela y Villamediana a Ezcaray.