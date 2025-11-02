Zabala se jugará el título del Cuatro y Medio ante Peio Etxeberria

La Rioja Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

El riojano Javier Zabala ya sabe contra quién jugará la gran final del Cuatro y medio. Su rival será Peio Etxeberria, que se ha clasificado por tercera ocasión consecutiva para esa cita al imponerse con claridad este domingo a Jokin Altuna (9-22) y San Sebastián.

El navarro se citará con el riojano el próximo domingo, 16 de noviembre en el frontón Bizkaia de Bilbao después de que Javier Zabala también se impusiera con holgura en su partido de semifinales del sábado. En su caso, pasó por encima de Ezkurdia, al que ganó por un claro 6-22.

