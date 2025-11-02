LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Peio Etxeberria, en una imagen de archivo. Jesús Garzaron
Pelota

Zabala se jugará el título del Cuatro y Medio ante Peio Etxeberria

El navarro ha derrotado con claridad a Altuna y se verá las caras con el riojano en la gran final del torneo

La Rioja

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

El riojano Javier Zabala ya sabe contra quién jugará la gran final del Cuatro y medio. Su rival será Peio Etxeberria, que se ha clasificado por tercera ocasión consecutiva para esa cita al imponerse con claridad este domingo a Jokin Altuna (9-22) y San Sebastián.

El navarro se citará con el riojano el próximo domingo, 16 de noviembre en el frontón Bizkaia de Bilbao después de que Javier Zabala también se impusiera con holgura en su partido de semifinales del sábado. En su caso, pasó por encima de Ezkurdia, al que ganó por un claro 6-22.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

