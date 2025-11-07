Peio Etxeberria (Cenot, 27 años) peleará con el riojano Javier Zabala por el título del Cuatro y medio el próximo 16 de noviembre en el ... frontón Bizkaia de Bilbao. Para el delantero navarro esta será su tercera final consecutiva de la distancia lo que subraya su calidad en la 'jaula'.

– ¿Cómo se encuentra –tanto física como anímicamente– después de su tercera final consecutiva en el Cuatro y medio?

– La verdad que con mucha ilusión. Para mí es un sueño el poder disfrutar de esto tres veces, y más de manera consecutiva. Creo que ya es señal de algo y, bueno, pues muy orgulloso de la trayectoria.

– Dice el refrán que «a la tercera va la vencida». Usted está por la labor, imagino.

– Ojalá sea así (risas). Pero le doy muchísimo valor a que tres veces seguidas estoy ahí. Para mí tiene mucho valor y me paro a pensar en eso, en disfrutar cada momento. Por ejemplo, el día de hoy (por ayer) con todas las entrevistas, en sacar el mayor provecho y en intentar llegar al cien por cien al partido.

– ¿Usted se considera un especialista en el Cuatro y medio, se puede decir que es en la modalidad en la que se siente más cómodo?

– Bueno, sí que es donde estoy teniendo el mejor resultado en los últimos años. Pero creo que las demás también se me han dado bien. Sí que es verdad que en esta lo estoy haciendo mejor y por eso estoy llegando a la final por tercera vez. Yo le doy mucha importancia a esto.

– Hablando de esas dos finales que ya tiene a sus espaldas, ¿considera que acumular esa experiencia es una pequeña ventaja que tienes ante Javier Zabala que afronta su debut en una final?

– Cada uno somos diferentes y gestionamos de diferente manera las cosas que nos suceden. Pero sí que es verdad que de la primera final a ahora he aprendido a tomarme diferente las cosas, a saber delegar, a no querer hacer todo. Como es normal, de todo se aprende.

– El pasado martes Javier Zabala confesó que ha delegado todo el asunto de las entradas, las camisetas y la infraestructura de ese día en su hermana. ¿Usted también ha delegado en alguien?

– Sí (risas), yo delegué desde el momento cero. Como ya sabía lo que era de otros años... lo tengo delegado. Yeso te da esa mucha tranquilidad de que sabes que en la persona en la que has delegado lo va a hacer bien y con eso me quedo.

– Hablando un poco de su rival, ¿qué le está pareciendo la trayectoria de Javier Zabala en este torneo del Cuatro y medio 2025? ¿Qué tipo de final se imagina cuando piensa en el domingo 16 y en la estrategia para afrontarla?

– Bueno, es cierto que Javi (Zabala) no solo lo está haciendo bien en este Cuatro y medio. Creo que viene de hacerlo muy bien meses atrás, de competir muy bien y está claro que tiene muchísimas cualidades. Pero a cada uno nos llega la madurez cuando nos llega, y a él le está llegando ahora.

La verdad es que Zabala está a un grandísimo nivel y será un partido muy complicado en el que tendré que hacer las cosas muy bien. Pero es cierto que yo no pienso en que está Javier o en quién está ahí. Yo solo pienso en mí, en que confío en mis posibilidades y en que si hago las cosas bien, pues tendré opciones de llevarme el triunfo.

– Conociendo a los dos pelotaris y las características del Cuatro y medio, a priori el físico va a ser determinante en el partido en Bilbao.

– Sí, será muy importante. Al final el que gestionemos bien el físico y llegar bien a los últimos compases, pues creo que será importante para el resultado final.

– El último partido de esta distancia en el que se han enfrentado fue en el Cuatro y medio de San Fermín y ganó Javier (13-22), ¿esas cosas las miran, las recuerdan o son solo estadísticas y cada uno se centra en lo suyo?

– Bueno, esta final ha llegado en otro momento, somos dos pelotaris en un momento de forma totalmente diferente. Es cierto que es la última referencia entre nosotros y que me ganó, pero creo que estamos a muy poca distancia de ganar uno al otro y sé que si lo hago bien, pues tendré mis opciones.

– Cuénteme algo del frontón Bizkaia, ¿lo considera bueno para jugar a esta modalidad, se adapta bien a su juego?

– Sí, es un buen frontón del cual no hay nada que decir. Como en otros frontones, tenemos buenos partidos, malos partidos... pero bueno, está igual para los dos y no hay nada que decir sobre el frontón.

Un pueblo muy pequeño

– Hablando de la parte más personal de Peio Etxeberria, usted nació en un pueblo muy pequeño de apenas 50 habitantes, ¿eso le ha hecho tener un espíritu de superación mayor que el resto? ¿será usted el vecino más famoso de Cenot?

– Es un pueblo muy pequeño en el que los vecinos no coincidimos mucho, cada uno va a lo suyo. Pero creo que por parte de ellos están muy contentos y yo también por poder representar a un pueblo tan pequeño y que se conozca el pueblo. Eso es algo muy bonito para mí.

– Cuando llegó al tanto veintidós en la semifinal se alegró mucho, se emocionó y se fundió en un abrazo con su botillero (el también pelotari Gaskue), ¿quiénes son las primeras personas que le vienen a la mente en esos momentos?

– Bueno, en este caso, me vino mi abuelo, que se llama Rafael. Yo le dije antes de jugar: «si gano será para ti». Y él me dijo: «seguro que lo vas a hacer». Él aún está con nosotros y me vino a la cabeza, pero me viene mucha más gente. En primer lugar, pues mi padre, porque falleció y hoy en día sería la persona más feliz viéndome dónde estoy. Y luego, pues cómo no, mi madre, mi mujer, mi hermana, mi hermano... soy un chico muy familiar y me alegra mucho que todos ellos disfruten conmigo.

– Por último, me gustaría saber qué importancia le da a la silla, a la labor del botillero. No sé si busca a alguien que le dé consejos técnicos o a alguien que le conozca bien y sepa cuán do es momento de decirle cosas o cuándo hay que estar callado y nada más.

– En mi caso es una función muy importante y busco a alguien que su labor también continúa fuera de los frontones también. Andoni (Gaskue) es un chico que me conoce desde muy pequeño, tenemos mucho vínculo entre los dos y bueno, le doy mucho valor. La verdad es que para mí es muy importante.