«Me he acordado de mi padre, con el que veía las finales»

Eloy Madorrán Bilbao Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:29 Comenta Compartir

«No es lo mismo jugar ante 1.000 personas que ante 3.000. La gente te pone la piel de gallina, se juntan muchas ... emociones. Hasta ahora todo esto me había venido grande y me he tenido que acostumbrar. Creo que es para estar muy feliz». Así se expresaba el flamante campeón del Cuatro y medio de pelota en la sala de prensa, con la chapela calada y el trofeo de campeón sobre la mesa.

El discurso de Peio Etxeberria fue contenido, contento pero sin salidas de tono ni declaraciones altisonantes. El momento más emotivo de su comparecencia fue cuando habló de quién se acordaba en esos momentos: «Me acuerdo especialmente de mi abuelo. También de toda esa gente que estuvo cuando faltó mi padre, que fueron momentos muy duros. Gente que me llevaba a entrenar, Serafín y Miguel». «Y, lógicamente –matizó–, también me he acordado de mi padre, con el que siempre veía las finales en casa. Las vivíamos con una emoción increíble. Viéndome ahora aquí, sé que no habría persona más feliz en el mundo y ahora me acuerdo de él», explicó emocionado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión