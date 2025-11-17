LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zabala, Peio Etxeberria y Altuna III, en el podio. JUAN MARÍN

Peio Etxeberria

Campeón del Cuatro y medio
«Me he acordado de mi padre, con el que veía las finales»

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Bilbao

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:29

Comenta

«No es lo mismo jugar ante 1.000 personas que ante 3.000. La gente te pone la piel de gallina, se juntan muchas ... emociones. Hasta ahora todo esto me había venido grande y me he tenido que acostumbrar. Creo que es para estar muy feliz». Así se expresaba el flamante campeón del Cuatro y medio de pelota en la sala de prensa, con la chapela calada y el trofeo de campeón sobre la mesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  6. 6

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  7. 7 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  8. 8 «Hay que mirarse, hay que eliminar el miedo y no esconderse en él»
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Me he acordado de mi padre, con el que veía las finales»

«Me he acordado de mi padre, con el que veía las finales»