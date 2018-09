PELOTA Pedro Ruiz lleva la fiesta de la pelota a San Asensio El riojalteño 'debutará' en su localidad con Ugalde para hacer frente a Retegi Bi y Martínez V. S. Martes, 4 septiembre 2018, 00:44

logroño. Pedro Ruiz debutó el pasado 17 de junio como profesional en Arrúbal. Entonces, centenares de vecinos de la localidad riojalteña se desplazaron para ver el primer partido del zaguero. Hoy, el perolero jugará su primer partido como profesional en casa, en plenas fiestas de su municipio y en un recinto en el que seguro que no cabrá ni un alfiler.

«Creo que va a ser una fiesta. Espero que venga todo el pueblo y toda la afición. Estará mi familia, mis amigos, los que me conocen, los que me han acompañado desde siempre... Va a ser muy bonito», resume el zaguero riojano.

CARTELERA Ayer, Lequeitio. PARTIDO RESULTADO Ezkurdia - Erostarbe/Laso - Imaz 14-22 Semifinales Torneo de Lequeitio Altuna III-Zabaleta/Elezkano II-Rezusta 14-22 Mendizabal III-Irusta/Arretxe II-Etchegoin 18-10 Hoy, San Asensio (18 00 horas) PARTIDO Retegi BI - Martínez/Ugalde - Pedro Ruiz

A las 18.00 horas está programado un único partido, que tendrá como protagonistas a Retegi Bi y Martínez ante Ugalde y el zaguero riojalteño. Pedro Ruiz confía en poder brindar a sus vecinos un triunfo para seguir afrontando su previsible largo camino como profesional.

El zaguero, de 20 años, reconoce que en sus tres primeros partidos en la máxima categoría sufrió. «Luego, cada vez me he ido sintiendo mejor», incide. Se ha encontrado, además, con el carrusel de festivales que supone el verano de un pelotari. «Hasta hace tres semanas se me acumularon los partidos y creo que lo noté y tuve un bajón en el juego, lo que me parece normal cuando te enfrentas a los mejores. Ahora estoy volviendo a recuperar las sensaciones», explica.

Lo debe hacer porque, además del festival de esta tarde en San Asensio, en los próximos días y antes de San Mateo tiene citas muy importantes: en Lezama, con Ezkurdia, y en Villamediana, junto al campeón manomanista, Altuna. «Son dos partidos con pelotaris de primera, excepto yo, que soy el recién llegado. Serán encuentros complicados pero que me motivan. Además jugaré contra Martija, que no falla una pelota. Voy con mucha ilusión a ambos partidos», analiza.

Además del festival de hoy en La Rioja, ayer se jugaron las semifinales del Torneo de San Antolín en Lequeitio. Elezkano II y Rezusta se jugarán el título en la final de mañana ante Artola y Larunbe. Ayer, el vizcaíno y el guipuzcoano doblegaron por 14-22 a Altuna y Zabaleta. En un partido duro con mucho trabajo en la zaga, Rezusta logró superar a Zabaleta pero sobre todo fue Elezkano el que dominó y fue más certero que un desacertad Altuna.

Semifinales en Lodosa

Por otra parte, en el campo aficionado, durante el fin de semana se disputaron las primeras semifinales del Torneo Virgen de las Angustias de Lodosa. En categoría sénior, los riojanos Zabala y Sánchez se impusieron ampliamente a Zubiria y Bikuña (22-12). Mientras, en promesas no hubo tanta fortuna. El representante riojano, Gutiérrez, se quedó en 16 junto a Elizegi ante Murúa y Cuairan.