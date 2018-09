Pedro Ruiz gana y convence en casa La afición de San Asensio disfrutó con el partido, en especial con el juego de su paisano. :: justo rodríguez El zaguero se fue del frontón de San Asensio con la ovación de sus vecinos LA RIOJA LOGROÑO. Miércoles, 5 septiembre 2018, 10:28

Pedro Ruiz no sólo ganó en casa, sino que convenció. Convenció a sus vecinos, que disfrutaron con el zaguero y le vieron ganar. Y también convenció a la empresa, que vivió una tarde festiva y espectacular, con el recinto lleno a reventar, gradas traídas desde Tricio y una ovación final con el público puesto en pie. A veces, los municipios pequeños dan grandes alegrías. El zaguero fue el mejor de los cuatro contendientes. Permitió a Ugalde rematar, falló poco y, sobre todo, firmó una espectacular recta final de partido. Desde el 18-18 no regaló ni una sola pelota y doblegó a Martínez hasta llegar al 22. Retegi Bi no pudo firmar ningún tanto en el último tramo porque se vio superado. El público agradeció el esfuerzo con una ovación atronadora.

Para hoy, doble programación con protagonismo para la final del Torneo de los 'sanantolines' de Lequeitio. Elezkano II y Rezusta, vencedores de la segunda semifinal, buscarán el título ante Artola y Larunbe (17.00 horas, en televisión, en diferido por ETB1 desde las 21.30 horas). Sólo Rezusta es un fijo de las finales estivales. Todos los demás buscan la consagración a un buen verano que, en el caso de Elezkano, Rezusta y Artola, se puede completar en San Mateo. También habrá un festival en Ordicia con un Olaizola II e Imaz ante Irribarria y Albisu.