Olaizola no jugará el partido intranscendente Miércoles, 24 octubre 2018, 10:07

Asegarce confirmó ayer que Aimar Olaizola no jugará el tercer partido de la liguilla de cuartos de final ante Ezkurdia, en el que no tenía ninguna opción de clasificación, a causa de un mal de manos. No es la primera vez que el navarro no fuerza su físico cuando ya no tiene nada en juego (por ejemplo, los tercer y cuartos puestos del Cuatro y Medio del 2015 y 2016). Ezkurdia, para no perder ritmo, jugará un partido de parejas el domingo en Eibar.