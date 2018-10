PELOTA Con obligación de remontar Víctor Esteban, con Olaizola II al fondo, durante la elección en el Labrit. :: a. calleja/d.n. Víctor se mide a Olaizola (17.30 horas) con la exigencia de ganar y lograr la mayor renta posible V. S. LOGROÑO. Domingo, 21 octubre 2018, 11:25

Cuando Aimar Olaizola conquistó su primer título del Cuatro y Medio, Víctor Esteban acababa de cumplir nueve años. Corría el 2002 y el navarro empezaba su larga y fructífera trayectoria profesional. El ezcarayense, mientras, soñaba con llegar algún día a ser como sus ídolos mientras se dedicaba al juego por divertimento.

22 URRUTIKOETXEA 0 ELEZKANO Duración 34 minutos. Pelotazos 159. Saques Urrutikoetxea, 4; Elezkano, 1. Faltas Urrutikoetxea, 0; Elezkano, 0. Ganados Urrutikoetxea, 14; Elezkano, 2. Perdidos Urrutikoetxea, 2; Elezkano, 2. Marcador 8-0, 8-1, 15-1, 15-2, 16-2, 16-5 y 22-5. Botilleros Gorostiza, con Urrutikoetxea; Etxaniz, con Elezkano.

Hoy, sus caminos vuelven a cruzarse. Olaizola II, a punto de cumplir 39 años, quiere seguir estirando sus proezas y ampliar su récord de siete chapelas de la 'jaula'. No lo tiene fácil. El dinamismo y la velocidad que imprimen rivales como Jokin Altuna, Joseba Ezkurdia o el propio Víctor hacen mella en el veterano campeón. Pero la valentía y la frialdad han sido siempre los grandes aliados del navarro, que también está obligado a reaccionar (17.30 horas, ETB1) en el frontón Labrit después de su derrota en la primera jornada de la liguilla ante Altuna.

La obligación no sólo se repite sino que se multiplica para su rival. El riojano Víctor Esteban se marchó decepcionado y con sólo cinco tantos en su haber del encuentro de Legutiano ante Ezkurdia. Escasa renta, pero tampoco excluyente. Necesita ganar esta tarde con la mayor diferencia posible y también hacerlo el próximo fin de semana ante Altuna. No es un envido, sino un órdago. Pero el ezcarayense no aparta la cara. «Mis opciones no se han terminado», recalca Víctor. Hace justo un año ya doblegó a Olaizola II. Volver a hacerlo es posible, aunque muy difícil. En sus manos está enderezar el camino que se torció en la primera jornada de la liguilla.

Víctor se ampara en la velocidad del juego para volver al sorprender al navarro, que no tuvo empacho en reconocer que el ezcarayense y Ezkurdian plantean «el peor juego» para sus características. Si el partido va hacia lo trepidante y Olaizola se desgasta buscando la pelota, Víctor tendrá algo ganado. Hacerle sufrir resultará clave, pero también no perder. El pelaire está exhibiendo un mayor grado de autocontrol en los últimos tiempos, pero debe evitar cualquier regalo a su rival. Más cuando hay tanto en juego.

El festival comenzará con un partido de parejas que supone un compromiso para Álvaro Untoria. El najerino formará con Arteaga II para medirse a Alberdi y Aretxabaleta, un zaguero poderoso que probará la mejoría del riojano. Para concluir, tras el estelar, Bakaikoa y Peio Etxeberria se enfrentan en la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio de Promoción. Darío estará muy atento a lo que suceda.