PELOTA «El objetivo es entrar en semifinales, pero el de los demás también lo es» Víctor Esteban, durante el partido contra Irribarria. :: p.urresti Víctor Esteban | Delantero de Baiko El pelotari de Ezcaray afronta la liguilla de cuartos con la moral por las nubes tras firmar el partido perfecto ante Irribarria ELOY MADORRÁN Logroño Martes, 8 octubre 2019, 14:14

Víctor Esteban (Ezcaray, 16/03/1993) protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. El pasado viernes, en Zalla, se deshizo de Irribarria logrando clasificarse por cuarto año consecutivo para la liguilla de cuartos de final. Lo asombroso es que el delantero riojano firmó un partido perfecto: 17 tantos acabados sin un solo fallo. La mejor carta de presentación posible para el partido que le enfrenta el viernes a Jaka en Azpeitia.

- ¿Supongo que el fin de semana habrá dormido a pierna suelta?

- He estado bien, sí. Intentando preparar el partido del viernes contra Jaka. Entrené el sábado y entrené el domingo. Estoy bien, con muchas ganas

- El mundo de la pelota alaba su partido ante Irribarria. Fue un tratado de cómo jugar en 'la jaula' y no dar opciones a tu rival. Y además teniendo enfrente a todo un campeón como Irribarria.

- La verdad es que es bueno hacer un partido de ese tipo por todo. Los entrenamientos que he hecho y todo el trabajo que hay detrás, que se vea reflejado en el frontón es complicado. Muchas veces estás preparando un partido durante mucho tiempo y luego no salen las cosas como quieres. El hecho era que en ese partido del viernes se plasmara el trabajo. A ver si ahora podemos seguir igual.

- Fue un partido muy especial. Usted finalizó 17 tantos, que son muchos. Pero además cerró el choque sin un solo fallo, algo muy complicado en una modalidad tan rápida.

- Es difícil cometer cero errores en un partido. Lo cierto es que me salieron las cosas muy bien. Era un frontón al que había ido a entrenar solo dos días, pero luego me acoplé bien a él y me puse bien a la pelota. Esto hizo que en todo momento pudiera poner la pelota donde quería, donde a Iker le hacía daño. Fue un partido en el que todo salió bien.

- Una vez clasificado para la liguilla de cuartos, le toca abrir fuego contra Jaka, este viernes en el frontón de Azpeitia.

- Es un grandísimo rival. Creo que el sábado lo demostró con el partido que hizo dejando en seis a Bakaikoa. Hizo un juego muy rápido, metiéndole mucho ritmo al partido. La verdad es que Bakaikoa no tuvo ninguna opción. Yo tendré que hacer un partido muy bueno, tanto como el del viernes, para ganarle. Jaka viene de hacer un año muy bueno y tiene mucha confianza. La verdad es que tiene muchas condiciones para jugar en esta modalidad. Estoy seguro que irá con la ilusión por las nubes, como yo, para intentar entrar en las semifinales que es el objetivo de todos.

- Es cierto que Jaka tiene cualidades pero usted ha demostrado que el Cuatro y Medio es su torneo. Cuatro liguillas de cuartos de final consecutivas no las logran todos los pelotaris. ¡Y eso que no le gustaba esta modalidad cuando era aficionado!

- ¿Quién me iba a decir a mí hace siete u ocho años que estaría jugando cuatro liguillas del Cuatro y Medio? Es una modalidad que se me atragantaba un poco. El mano a mano sí que se me daba bien porque jugabas torneos, campeonatos de España, del Mundo, el GRAVNI. En cambio, en el Cuatro y Medio casi no jugaba partidos. Cuando debuté vi que era una disciplina que costaba mucho, que se atragantaba un poco.

- Pero lo cierto es que mejoró sus prestaciones partido a partido.

- Me puse a entrenarla. Me acuerdo que al principio encajaba muchos saques. Y el trabajo ha tenido sus frutos. Ahora estoy disfrutando bastante. Hace dos años estuve a dos tantos de entrar en semifinales y el año pasado llegué con opciones al último partido.

- Después de su trayectoria el siguiente paso sería jugar las semifinales.

- Por su puesto que el objetivo es ese. Pero el de los demás también lo es. Ahora mismo hay muchísimo nivel en profesionales. Hay un ramillete de pelotaris que todos dominamos el saque, el resto, y el juego de aire. Si un día sale cualquiera centrado te puede echar del frontón. Y si vas un poco dormido, cualquiera te espabila. La clave está en preocuparme de mí, de llegar bien. Quiero trabajar bien durante la semana para llegar lo mejor posible.

- ¿Y cómo afronta la semana previa al primer partido?

- Se trata de analizar a los rivales y el frontón en el que vaya a jugar. En este caso, Jaka y Azpeitia. E intentar ir con todo allí.

- ¿Cómo se encuentra de pies y manos?

- La verdad es que muy bien, me están respetando mucho. El año pasado llegué al mano a mano con la mano derecha deshecha y tuve la suerte de acertar con los tacos. Me sentí bastante incómodo en los dos partidos, primero contra Bakaikoa y luego contra Irribarria. Ahora me están aguantando bien y estoy acertando con el taco. Y el resto del cuerpo responde bien. La semana de San Mateo tuve algunas pequeñas molestias en el ciático porque estamos haciendo bastantes kilómetros este año para entrenar en Bilbao y estuve algo cargado. Pero han bajado los kilómetros y ahora estoy mejor.