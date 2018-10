«Nunca había tenido la mano tan mal, pero con el oro ya ni duele» Zabala, rodeado de familia, con Ceniceros y Escobar. :: g. l. r. El riojano se despide del campo aficionado con otro éxito: «Creo que es mejor es esperar hasta enero para llegar con toda la fuerza a profesional» V. S. LOGROÑO. Sábado, 27 octubre 2018, 23:59

Sólo en la celebración. Javier Zabala no quería pensar más allá de la noche barcelonesa en la que junto al resto de pelotaris españoles que han disfrutado del Mundial (cinco oros, cuatro platas y dos bronces), iban a poner fin a la fiesta internacional. Tras la durísima final, el colofón a meses de preparación, el logroñés no se podía quitar la sonrisa. Ni el reloj, premio por haber sido elegido como mejor manista del Mundial.

- Disfruta de un oro por el que ha sufrido mucho...

- Muchísimo. No me lo esperaba, sobre todo después de ver su último partido. Me pareció que jugaba menos, pero me ha hecho sufrir con esa volea de 'sobaquillo' y con su dureza.

- Ha jugado siempre atrás, buscando la dureza, ¿por qué?

- Sabía que tenía que hacer el partido duro porque Álvarez decía que llegaba tocado. ¡Pero qué va! Además, se juega con unas pelotas tan vivas que es muy difícil hacer dejadas, si te pones de gancho te pasan por encima... Es difícil acabar el tanto. Así que decidí que había que morir atrás.

- Se le ha visto con problemas en la mano derecha. ¿Qué le ha ocurrido?

- Al final del primer juego, en una carambola, se me ha metido la pelota hasta dentro. Se me ha dormido la mano, le daba por darle, sin sensibilidad. No me había pasado antes. Tenía la mano hinchada, no podía entrar de volea, ni de sotamano ... Ha sido duro. Nunca había tenido la mano tan mal, pero con el oro ya ni duele.

- ¿Cómo vive el oro en el Mundial?

- Si la medalla de oro Sub-22 en Biarriz fue la leche, ésta me sabe mucho mejor. En Biarriz todo fue muy sencillo y en ésta ha tocado sufrir mucho. Y es verdad que lo sufrido sabe mucho mejor.

- Se ha visto muy bien acompañado y respaldado desde las gradas...

- Sí, ha habido un gran ambiente. Ha venido mi familia, el presidente de La Rioja, el consejero... Ha estado muy bien.

- ¿De quién se acuerda ahora?

- De mi familia, mis padres y mis hermanos, de Muntión, de mi nuevo entrenador, Eduardo... De todos los que están encima de mí. Va para ellos.

- Toca pensar en el salto al profesionalismo? ¿Cuándo lo va a dar?

- Si por mi fuera, nada más volver a Logroño (ríe). Pero creo que lo mejor es esperar hasta enero, recuperar bien la mano, prepararme bien y llegar con toda la fuerza al campo profesional.