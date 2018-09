«Es el momento de sentirme a gusto en el frontón» El delantero de Ezcaray lamenta que otros compañeros riojanos «se hayan quedado fuera»Víctor Esteban Defensor del título E.M. LOGROÑO. Jueves, 6 septiembre 2018, 23:13

Víctor Esteban repetirá este San Mateo con Rezusta. Ambos tratarán de repetir el triunfo de la pasada edición.

- Se desveló la incógnita y finalmente va a jugar en San Mateo. ¿Qué sensaciones tiene?

- Por un lado estoy contento por estar en la feria, tengo un gran compañero en lo personal y en lo profesional, nos conocemos desde hace años. Por otro lado estoy triste porque ser el único riojano significa que muchos compañeros se quedan fuera.

- Esta situación puede hacer que afronte la feria como una oportunidad de reivindicarse. ¿Siente que este San Mateo es una ocasión para dar un golpe sobre la mesa?

- Sinceramente no me lo quiero tomar de esta forma. Todo lo contrario, creo que es el momento de disfrutar y de intentar sobre todo a sentirme a gusto en el frontón. Creo que este San Mateo me va ayudar mucho para lograrlo. Y mi objetivo es ese.

- Lo que tiene claro es que va a contar con el cariño del público.

- Sí. En todo este tiempo en el que las cosas no han ido como yo hubiera querido la gente se ha comportado conmigo muy bien y estoy muy agradecido. Ahora tengo una bonita oportunidad de devolverles el cariño que me han dado. Voy a poner todo de mi parte.

- ¿En qué condiciones físicas llega a la feria?

- Otros años venía con más rodaje por haber jugado más partidos en verano. Pero este año ya me estoy poniendo en forma. Quedan unas semanas para meter horas de frontón y de gimnasio.

- Viendo la composición de los grupos parece que el billete para la final está muy caro.

- Hay dos parejas muy fuertes en nuestro grupo, pero destaco la de Aimar y Zabaleta. Es un 'parejón'. Pero a todos nos gusta jugar estos partidos, estoy encantado.