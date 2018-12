PELOTA Lo que las manos te dan ... Zabala es felicitado por sus compañeros tras ganar la final de mano individual en el Mundial que se celebró en Barcelona. :: Enric Fontcuberta Javier Zabala, muy tocado en su mano derecha tras ganar el oro en el Mundial, deberá retrasar su debut en profesionales ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Martes, 18 diciembre 2018, 21:33

«Al final del primer juego, en una carambola, se me ha metido la pelota hasta dentro. Se me ha dormido la mano, le daba por darle, sin sensibilidad. No me había pasado antes. Tenía la mano hinchada, no podía entrar de volea, ni de sotamano... Ha sido duro. Nunca había tenido la mano tan mal, pero con el oro ya ni duele». Así se expresaba el logroñés Javier Zabala (29/09/1997, Logroño) el pasado 20 de octubre tras ganar el oro en la modalidad de mano a mano en el Mundial de Barcelona.

El siguiente paso en la hoja de ruta de Zabala hacia el profesionalismo era el debut, previsto para los primeros días de enero, en el campeonato de Parejas de Promoción. Sin embargo, aquel esfuerzo de Barcelona aún sigue pasando factura y el delantero tendrá que esperar a recuperar su derecha antes de debutar con Aspe en la pelota profesional. «Lo primero es que te respeten las manos, así que el debut se va a tener que retrasar un poco. Pero las manos van a más (risas)», reconoce el pelotari riojano.

«Al Mundial llegué ya justo porque tienes que entrenar mucho mano a mano, y al final te vas cansando. Pero tampoco puedes parar de entrenar porque tienes que ganarte el puesto. Y se va acumulando todo... y ya el Mundial terminó de rematarla. Desde entonces he jugado medio partido. Yo creía que tenía las manos bien, pero no. En esto subes dos escalones y bajas tres», relata.

Con triunfos en los más prestigiosos torneos del campo aficionado, incluidos campeonatos de España y del Mundo, Zabala espera con ganas su paso a profesionales. Pero su mano derecha se lo impide. De momento, el riojano se entrena sólo con la zurda y está empezando a tocar muy despacito con la derecha. Cuando pueda entrenarse bien con la derecha, le tocará hacerlo con Etxaniz, intendente de Aspe, y otros pelotaris. El objetivo: hacerse a las características de la pelota que se usa en profesionales y al ritmo del juego. Cuando supere esa prueba, llegará su debut.

Miguel Muntión, consejero y amigo de Zabala es el nexo de unión con la promotora Aspe. «Quedé con Fernando Vidarte [responsable de Aspe] que cuando Javier esté recuperado, hablaremos de la fecha del debut. Pero lo primero es ponerse bien», explica. Es prematuro hablar de fechas.

Sobre el futuro de Zabala, Muntión -que fue delantero profesional- describe las facetas del juego en las que tiene que mejorar: «La violencia del gancho, ahora lo mete con seguridad, pero le falta sumar la violencia; además tiene que esconder el dos paredes con la derecha y luego entender los efectos de la pelota de profesionales, tanto en el frontis como en la pared». «Si tienes ataque -prosigue- y no entiendes la pared izquierda, te va a ir mal en profesionales».