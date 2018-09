PELOTA «Llevo dos años como profesional pero parezco un recién debutado» Rubén Salaverri, junto a la Clínica Las Gaunas. :: justo rodríguez Rubén Salaverri | Zaguero de Asegarce El de Fuenmayor, que se lesionó hace seis meses, reaparecerá en San Mateo: «He pasado una temporada muy mala. Lo que venga va a ser bueno» VÍCTOR SOTO Logroño Miércoles, 12 septiembre 2018, 09:32

El 11 de marzo, en el frontón Atano de San Sebastián, Rubén Salaverri golpeó una pelota con su mano derecha. En ese momento sintió un dolor intenso y se dio cuenta de que algo grave pasaba. La distensión en el nervio del bíceps de su brazo derecho le ha causado un calvario. Seis meses después, el de Fuenmayor ve todo de otra manera. El miércoles, día 19, en plena feria de San Mateo, el zaguero de Asegarce jugará con Agirre ante Retegi Bi y Lasa IV. El punto y final a una tortura prolongada.

- Medio año en el dique seco. ¿Se le ha hecho una eternidad?

- A las dos semanas me dieron un pronóstico de las fechas de recuperación y se ha cumplido al milímetro. Han pasado seis meses y de aquí a una semana ya estaré jugando en San Mateo. Ha sido muy largo y hay momentos de todo tipo. Hay ratos en que te cuesta ir a entrenar, pero yo podía hacer físico e ir al frontón, con la izquierda, así que he seguido trabajando a mi ritmo con la ilusión de volver lo más fuerte posible.

«Cuando veo el vídeo de la lesión, se me ponen los pelos de punta. Recuerdo el dolor y se me pone mal cuerpo»

- ¿Cómo está el nervio de su brazo derecho?

- Recuperado. El músculo no lo tengo con el mismo volumen que antes pero lo voy a ir recuperando y no me va a impedir gran cosa.

- ¿Los médicos le han asegurado que no le va a pasar de nuevo?

- Se sumaron varias circunstancias. El nervio sale de las vértebras C6 y C7 y yo estaba un poco cargado, hice un mal gesto... Todo influye. Es muy difícil que me vuelva a pasar, pero no te pueden garantizar nada. Ahora no cabe la opción de que vuelva a recaer porque está recuperado.

- ¿Qué le dice el brazo y qué le dice la cabeza cuando golpea con la derecha la pelota en el frontón?

- Cada día estoy con más confianza porque es un golpeo que he hecho un millón de veces. Al principio tenía miedo a la recaída, como creo que lo tenemos todos los deportistas, pero a base de entrenarme, esforzarme... veo que le suelto algo más y que responde mejor. Te da confianza.

- ¿Volver al frontón supone un alivio o una preocupación mayor?

- Al principio era costoso, porque apenas tenía fuerza y le pegaba del cuadro dos al dos, como un niño. Pero cada día avanzaba y le podía dar un poquito más. Eso te anima. Pero en la comparación con el resto de mis compañeros veré cuál es mi situación actual porque aún no he podido hacer muchas pruebas.

- Ahora, de zurda andará como un tiro...

- La he entrenado mucho, he realizado muchos ejercicios y he notado bastante mejoría. La técnica, a base de trabajo, se mejora y creo que lo he conseguido.

- Es uno de los pelotaris con peor suerte debido a las lesiones...

- No he podido tener la continuidad de otros, pero son circunstancias. Las lesiones aparecen, por desgracia, pero veo que esta situación me ha hecho más fuerte mentalmente. Y a la larga, me va a facilitar no tener tantos problemas. No he podido tener la continuidad que me hubiese gustado.

- Continuidad que es necesaria...

- Es lo que hace falta para asentarse: jugar partidos, tener confianza, que te respeten las lesiones... Eso pido a partir de ahora. Con 20 años, llevo dos años como profesional pero casi parezco un recién debutado.

- ¿Cómo se ve para San Mateo? ¿Hubiese necesitado algún festival previo?

- Con volver estoy contento. Me hubiese gustado jugar algún partido antes porque ya me encuentro bien, pero con volver con las mejores sensaciones y con la idea de que no voy a recaer, ya estoy satisfecho. Pero lo afronto con las ilusiones muy renovadas.

- ¿Qué recuerda del partido de la lesión en San Sebastián?

- El vídeo está en Youtube. Alguna vez, por analizar cómo pudo pasar, lo he visto y siempre se me ponen los pelos de punta. Tengo esa sensación en la cabeza, recuerdo el dolor y se me pone mal cuerpo. Pero a base de entrenar y verme bien, me evado.

- Ahora sólo toca pensar en el futuro...

- Ya he pasado una temporada muy, muy mala y, a partir de aquí, lo que venga va a ser bueno.

- ¿Jugará el Parejas de Promoción?

- Estos años se ha empezado en enero y creo que podría estar. Si la empresa contase conmigo, me encantaría tener partidos, contar ese puntito competitivo para tener confianza.

- ¿Le ha tendido que aguantar mucho la familia?

- Sí, al final la familia se come los momentos malos y ahora cuando todo parece que va bien, me acuerdo de ellos, que me han acompañado y están muy contentos de mi vuelta. Y también tengo mucho que agradecer a Miguel Moreno (fisioterapeuta), que me ha ayudado a volver, a Itxaso Sánchez, que me ha llevado la recuperación en Vitoria, y a mi preparador físico, Germán Lleida, que ha trabajado conmigo a tope.