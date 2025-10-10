La liguilla del Cuatro y medio se pone en marcha en Villava

PelotaLa liguilla del Cuatro y medio se pone en marcha en Villava
La localidad navarra acoge el festival que abre la jornada inaugural del torneo; Darío jugará con Zabaleta en el primero de los partidos de la tarde
Luismi Cámara y B.C.
Logroño
Viernes, 10 de octubre 2025, 07:52
Villava abre esta tarde la liguilla de cuartos con el duelo del Grupo A que enfrenta a Jaka contra Peio Etxeberria (19.00 horas), reedición ... de la semifinal del pasado año en el Labrit donde el de Zenotz venció por 22-6 al de Lizartza, si bien el histórico entre ambos en esta competición refleja un 2-2.
En este festival, Darío participa en el partido de parejas que abre la tarde. El pelaire juega junto a Zabaleta contra Zubizarreta y Mariezkurrena.
Por la noche (22.15 horas) en el Gurea de Azcoitia, Ezkurdia y Larrazabal vuelven a encontrarse como hicieran en este mismo escenario en abril en el Manomanista, cuando el alavés dio la sorpresa al vencer por 22-21. El de hoy es su primer duelo en la 'jaula'.
El domingo es el turno de Zabala, verdugo en el duelo regional de Darío. El logroñés se estrena en la liguilla frente a Bakaikoa en el festival que se celebrará en Lecumberri.
Canseco y Salinas, perlas riojanas en Fuenmayor
Los zagueros riojanos Álvaro Canseco (Madrid, 2006) y David Salinas (Briñas, 2008) ponen el toque local al cartel que cierra la primera ronda del Torneo Bankoa Abanca-DV esta tarde a partir de las 19.00 horas en Fuenmayor. Reclutados ambos por Aspe con vistas al futuro, hasta el momento han ofrecido detalles que deben confirmar con el tiempo. Están ante una buena oportunidad.
Josu Igoa, ganador Sénior de este torneo hace tres ediciones junto al ahora profesional Gorka Ugartemendia, debe aportar experiencia y saber estar a Canseco, quien se caló la chapela en 2023 pero en promesas y al lado de Sarasibar. Tienen enfrente a Beitia, que viene de completar un verano interesante, y Markel Calvo, llamado a confirmar entre los sénior los apuntes positivos de su reciente época juvenil.
Canseco trabaja para recuperar el sitio que su chispa y su pegada con las dos manos le auguraban. La rotura en un cartílago de la rodilla izquierda en verano del año pasado le obligó a parar cerca de siete meses. La lesión frenó una trayectoria esperanzadora. Gustaron sus prestaciones en el último Torneo de El Antiguo.
Abre el programa de hoy la eliminatoria de promesas que Julen Rekalde y David Salinas disputan frente a Unax Madina y Dorkaitz Meabe. Los cuatro son noveles en la competición. En La Rioja hablan muy bien de la zurda de Salinas. Los ganadores de Fuenmayor quedarán convocados para los compromisos de octavos de final del domingo 2 de noviembre por la tarde en Matiena.
