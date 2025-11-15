La otra jornada de reflexión

Las jornadas electores siempre están precedidas por la tradicional jornada de reflexión. Un día en el que básicamente no se hace mucho y trata de ... hacerse los más ligero posible. Y si esta circunstancia se traslada a la pelota, Javier Zabala y Peio Etxeberria viven este sábado su particular 'jornada de reflexión'. Ambos pelearán mañana por la chapela del Cuatro y medio y hoy intentarán pasar el día lo más rápido posible.

El delantero riojano tiene muy claro cómo arrancará su sábado de reflexión. «Voy a empezar desayunando bien. La alimentación es muy importante y el día anterior a la final, más aún», reconocía el delantero logroñés.

El hecho de afrontar mañana el partido más importante de su vida, no significa que Javier Zabala no sude un poco este sábado. De hecho, el finalista ha quedado con su entrenador Eduardo Barrionuevo para realizar una sesión de activación. Una manera de recordar a sus músculos que al día siguiente tendrán que soportar un esfuerzo mayúsculo. La ocasión lo merece.

Este trabajo será por la mañana, sin prisa. Después del ejercicio Zabala pasará por la ducha y esperará hasta la hora de comer. De nuevo pondrá especial atención el pelotari en la alimentación. Y tras la comida, un tiempo para descansar antes de coger el coche y desplazarse hasta Baños de Río Tobía. Zabala quiere acompañar a su amigo Carmelo Loza en su debut como pelotari profesional y será uno más de los que abarroten el frontón Barberito I para presenciar el partido entre la pareja formada por Altuna III y Carmelo Loza, que se enfrentarán al riojano Darío Gómez que tendrá a Martija de guardaespaldas.

El cariño de la afición

Seguro que en Baños recibirá el cariño de la afición que le deseará mucha suerte para el partido del día siguiente en el frontón Bizkaia de Bilbao.

«Después del partido, vuelta a casa directamente a cenar fuerte. Cenaré pasta que es lo que toca. Y a dormir pronto que hay que descansar», explicaba Javier Zabala.