Javier Zabala y Augusto Ibáñez, Titín III, bromean mientras preparan unos pimientos en la sartén Justo Rodríguez
Pelota

Un título cocinado a fuego lento

Javier Zabala, el aspirante a la chapela del Cuatro y medio, se confiesa entre risas y fogones ante el último paisano que logró ganarla, Titín III

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:17

Comenta

Pasado reciente frente a presente y futuro. Augusto Ibáñez, Titín III, frente a Javier Zabala. Triple finalista del Cuatro y medio (con una victoria incluida) ... frente a uno de los protagonistas de la final del próximo 16 de noviembre. Los fogones de la logroñesa Sociedad Gastronómica La Rondalosa son testigos del cara a cara de los dos últimos pelotaris riojanos presentes en una final del Cuatro y medio. El otro, Barberito I, lo hizo en los años cincuenta del pasado siglo.

