Un título cocinado a fuego lento

Pasado reciente frente a presente y futuro. Augusto Ibáñez, Titín III, frente a Javier Zabala. Triple finalista del Cuatro y medio (con una victoria incluida) ... frente a uno de los protagonistas de la final del próximo 16 de noviembre. Los fogones de la logroñesa Sociedad Gastronómica La Rondalosa son testigos del cara a cara de los dos últimos pelotaris riojanos presentes en una final del Cuatro y medio. El otro, Barberito I, lo hizo en los años cincuenta del pasado siglo.

El más joven es el primero en llegar. Javier Zabala comparte con el resto de comensales los avatares de afrontar un partido con la trascendencia que tiene la final y que van más allá de los estrictamente deportivos. Titín III llega más tarde por motivos laborales (avisó previamente) y su presencia revoluciona La Rondalosa. «A ver... ¿qué tenemos que hacer», pregunta el delantero de Tricio mientras abraza a Zabala y le da la enhorabuena entre risas.

Ambos pelotaris se brindan obedientes a cumplir todas y cada una de las peticiones del fotógrafo. «Toma este delantal, coge tú el mango de la sartén, mirad a la cámara, una sonrisa...».

Después de las fotos, más relajados, Titín III y Zabala se sientan en la barra de la sociedad, cada uno a un lado, frente a frente, y mantienen una conversación en la que intercambian preguntas, dudas, confesiones y algún consejo del más veterano. Un momento histórico para la pelota riojana que vuelve a la primera página de las portadas de los medios especializados muchos años después. El último riojano en lograr una chapela fue Álvaro Untoria, que se impuso en el Parejas guardando la espalda de Bengoetxea VI. De esto hace ya una década.

Ampliar Zabala y Titín brindan por la victoria del primero en el Cuatro y medio. Justo Rodríguez

«Bueno Zabalita, ha llegado tu oportunidad de estar en una final. Lo primero de todo es darte la enhorabuena y la verdad es que para La Rioja ha sido muy importante», arranca Titín III. «Nos has dejado el listón muy alto, nos ha dejado el listón muy alto. Que es muy difícil igualarte...», le recrimina Zabala al de Tricio entre risas de los presentes.

Los dos contertulios repasan las primeras victorias riojanas en la distancia, de Barberito I –triunfos en 1955 y 1956 y derrota en la final del año 1957–. Muy lejanas ya en el tiempo. Y hace 18 años Titín III logró imponerse a Barriola (22-15) después de haber perdido en las dos anteriores finales ante Retegi II (1997, 22-21) y Nagore (2003, 22-15).

En ese momento Zabala se lanza y le espeta a Augusto: «¿Por dónde pueden ir las cosas, tú que tienes tanta experiencia?». «No lo sé. Yo en la primera final que llegué, contra Retegi, también tenía 28 años, como tú ahora, y la perdí, pero no pasa nada», responde el de Tricio.«Además –prosigue– es el momento de forma en el que llegas. Tú tienes más años que yo de profesional, yo debuté con 23 años. Tú has jugado también en peleas individuales. La verdad es que como hace tantos años ya no lo recuerdo... (risas). Pero sí, la clave es el momento de forma en el que llegas, y tú llegas en un muy buen momento».

Reponer fuerzas

Toca pausa. El plato con trozos de chorizo y salchichón es demasiada tentación como para no hacerle caso. Un poco de alimento y los dos pelotaris continúan charlando. «Tú –retoma el hilo de la conversación Titín III– llegas en un buen momento de forma, sobre todo mentalmente y de manos porque físicamente siempre has estado muy bien». Zabala se anima: «Lo más difícil creo que es enfocar cada tanto, que sea todo tan duro y el ver tan lejos todo el rato el 22». Titín asiente con la cabeza.

Ambos pelotaris repasan la actualidad de los últimos días del torneo del Cuatro y medio: la suspensión de Altuna, la clasificación de Zabala como primero de grupo y con quince días para recuperar las manos. El veterano salta como un resorte: «¡Para mí era peor estar parado!». «Yo recuerdo que en las dos finales, la primera contra Retegi y la segunda que perdí también contra Nagore, pues tuve que parar de cara a la final», rememora. «Cuando estás bien es mejor jugar todo de seguido», contesta Zabala. «Sí, pero ahora tú tienes esos 15 días. Ahora ya lo sabes y llegas en buen momento. Tienes que seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora. Yo te veo tranquilo, te veo bien Zabala», apostillaAugusto. «¡A ver, a ver si seguimos igual de tranquilos!», suspira el delantero logroñés.

A medida que avanza la charla los dos pelotaris van tocando más temas y se pisan mutuamente en el diálogo. Sube la temperatura. Titín III le recuerda al finalista que lo principal en estos días es no «perder la monotonía, los entrenamientos». «El ritmo, el ritmo», confirma Zabala. «Ahora tienes días ajetreados porque además la afición riojana aprieta mucho», intenta explicar Titín III pero Zabala replica más alto: «La afición riojana aprieta hasta el último momento y quiere entradas, autobuses, camisetas...».

El campeón de Tricio insiste: «Lo importante es que sigas tu rutina, que sigas con la misma ilusión, con las mismas ganas con las que has afrontado estos campeonatos y pensar que es una final. Es duro, lo sé, es la primera final que llegas y es difícil, pero intenta afrontarlo como si fuera otro partido más». «Y pensar que hay que ir tanto a tanto y apoyarse en la gente de allí», remata Zabala como si se le hubiera quedado una pelota entregada al lado del frontis.

Ambos pelotaris se miran. «Ya me has dicho demasiadas cosas», le espeta el novel al veterano. Titín III remata:«Demasiadas, demasiadas». Y los dos rompen a reír y contagian al resto de los presentes que hasta el momento seguían con atención y en silencio la charla.

¿Te importa que te releve?

La conversación va llegando a su término y Zabala se lanza como si fuera el último saque de la final y el Bizkaia le estuviera aplaudiendo: «¿Te importa que te coja el testigo de ganador de Cuatro y medio?». Titín III se pone serio, no es momento para bromas: «Yo estoy orgullosísimo de que otro riojano pueda estar en la final y que se la traiga para La Rioja. Yo creo que nos lo merecemos». «¿Importarme? Pero qué va –continúa–, yo encantado de que cuantos más riojanos estemos ahí, en el candelero, cuanto más riojanos hayan podido disputar una final y ganarla, pues mucho mejor. Cuanto más títulos haya para La Rioja, mucho mejor».

La conversación finaliza con un brindis para la foto (Zabala no se bebe el vino) y un último consejo de Titín III para el aspirante riojano:«Estás en la primera final, tienes 28 años, pero yo creo que estás en la madurez. Nos la vamos a traer, pero si se pierde, no pasa nada. Esto tiene que ser un punto y seguido».

La cita en La Rondalosa finaliza con un comida en la que se cuentas anécdotas y viejas historias de esas que no se pueden publicar...