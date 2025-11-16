LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos de los muchos aficionados que se desplazaron a Bilbao para animar a Zabala. Juan Marín
El ambiente, antes y durante la final

Zabala devuelve la ilusión

No ganó el partido, pero el riojano sí provocó que numerosos aficionados de la región se desplazaran a Bilbao para acompañarle y vibrar con él

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

Ganar cualquier torneo importante es el sueño de todo deportista. Javier Zabala no pudo lograrlo este domingo. No consiguió ponerse la preciada chapela del Cuatro y medio ... en su cabeza, pero el logroñés ya había conseguido algo que, posiblemente, resulte mucho más importante: devolver la ilusión por la paleta a la numerosa afición riojana a este deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  4. 4 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  5. 5 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  8. 8

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  9. 9 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  10. 10

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zabala devuelve la ilusión

Zabala devuelve la ilusión