Zabala devuelve la ilusión

Ganar cualquier torneo importante es el sueño de todo deportista. Javier Zabala no pudo lograrlo este domingo. No consiguió ponerse la preciada chapela del Cuatro y medio ... en su cabeza, pero el logroñés ya había conseguido algo que, posiblemente, resulte mucho más importante: devolver la ilusión por la paleta a la numerosa afición riojana a este deporte.

Porque lo que se vivió este domingo en Bilbao fue para recordar. Mejor dicho, en Bilbao y también en Logroño, puesto que el día comenzó en la capital riojana. Allí habían quedado un buen número de seguidores del riojano para llenar el autobús de la ilusión. Un autobús cargado con ganas, con esperanza, con camisetas conmemorativas en las que se podía leer un 'Aúpa Zabala' y la fecha de la gran final. Un autobús repleto de amigos, pero también de familiares de Zabala. Su madre, sus hermanos... Todos querían apoyarle.

Llegaron a Bilbao pasada la una y media de la tarde y enseguida se hicieron notar. Desde Huércanos, desde Fuenmayor, desde Nájera, desde Logroño, desde Cordovín. Las banderas de La Rioja poblaron pronto el bonito barrio de Miribilla donde se levanta, imponente, el frontón Bizkaia. En la terraza de cualquier bar, en el interior de cualquier establecimiento ... Ahí había riojanos.

Fueron unas horas previas en los que los nervios estaban presentes, pero la ilusión ganaba claramente la partida. Era el sentimiento que más patente quedaba en todo aquel que hizo el viaje hasta la capital vizcaína. Pronto se sumaron a los ocupantes del autobús muchos más riojanos, muchas más banderas para embellecer más todavía un ambiente marcado por el buen rollo y por la hermandad. Tanto que Peio Etxeberria no dudó en acudir a un bar cercano poco antes del festival y allí fue recibido por los riojanos con cariño. No querían que ganara, pero eso no evitó que le saludaran con fervor y que incluso muchos quisieran hacerse una foto con él. Algo que el navarro aceptó de buen gusto.

Ese buen ambiente se trasladó después al frontón y se mantuvo durante todo el partido, incluso tras la derrota. Perdió la chapela el logroñés, pero la afición riojana recuperó la ilusión.