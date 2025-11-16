LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala entra con la derecha durante la final. Juan Marín
Pelota

La chapela tendrá que esperar

Peio Etxeberria logra el título del Cuatro y medio en una final en la que Javier Zabala se vio siempre a merced del navarro

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:09

Javier Zabala no pudo inscribir su nombre en el palmarés del Cuatro y medio al caer en la final disputada este domingo en el frontón ... Bizkaia ante Peio Etxeberria (22-11). Sin embargo, el Zabala que perdió no es el que conocíamos hasta ahora. El delantero logroñés ha roto un techo de cristal para la pelota riojana (volver a una final diez años después de que lo hiciera Untoria en el Parejas y dieciocho después de que Titín ganara el Cuatro y medio) y además ha demostrado al mundo de la pelota y, lo que es más importante, a él mismo, que se ha convertido en un pelotari total –capaz de ganar el Cuatro y medio, el Manomanista y el Parejas–.

