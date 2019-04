Jaka pasa de ronda tras sufrir un sofocón Erik Jaka golpea con la derecha en un encuentro anterior. :: d.v. Artola, que perdía por 20-9, igualó el partido pero en la recta final el ganador se pudo recomponer LA RIOJA LOGROÑO. Sábado, 27 abril 2019, 13:59

Cuando oiga que los partidos mano a mano resultan casi siempre inciertos, Jaka no podrá sino decir que sí con la cabeza y recordar lo que le ocurrió o, mejor, lo que le estuvo a punto de pasar, en el Beotibar. Lo que parecía un encuentro plácido cuando ya veía las orillas de cuartos de final en el horizonte más cercano se convirtió en un infierno para el delantero de Lizarza. Comandaba el marcador por un contundente 20-9 (antes había mandado 15-3 o 19-7) gracias a sus voleas y sus saques cuando Artola volvió del mundo de los difuntos.

22 Jaka 20 Artola Duración 45 minutos. Pelotazos 233. Saques Jaka, 4; Artola, 3. Faltas Jaka, 0; Artola, 0. Ganados Jaka, 11; Artola, 7. Perdidos Jaka, 10; Artola, 7. Marcador 7-0, 7-1, 8-1, 8-2, 13-2, 13-3, 15-3, 15-6, 16-6, 16-7, 19-7, 19-9, 20-9, 20-20 y 22-20. Incidencias Media entrada en el Beotibar de Tolosa en partido de octavos de final del Campeonato Manomanista.

Recuperó el saque y dio un recital de juego. Sin nada que perder, arriesgó y la jugada a punto estuvo de salirle bien. El colchón de la ventaja de Jaka menguaba poco a poco y lo que al principio fue un sofocón luego se convirtió en un infarto de un pelotari deprimido. Sin botilleros, sin nadie que limpie la cabeza de malos pensamientos, los pozos tienden a ahondarse y convertirse en agujeros negros. Eso le pasaba al de Lizarza mientras veía crecer, tanto a tanto, a su rival. Una tacada de once tantos de Artola, tirando de dejada y de violencia de sotamano, puso el tanteador en un 20-20.

Los aficionados no se lo podían creer y los bajistas se frotaban las manos. Once de los doce trabajos de Hércules estaban hechos, pero faltaba rematar la faena. Y ahí, el agotamiento, el miedo a ganar y la reacción de Jaka se impusieron. Artola no gozó un pelotazo con todo a favor y Jaka recuperó el saque cruzando al ancho. Con el 21-20, otro tanto peleado que Jaka se supo llevar. La depresión del de Lizarza pasaba al de Alegría de Oria. Por los pelos y con el corazón a 200 pulsaciones, pero en cuartos.

Un triunfo pero mucho que aprender para el ganador, al que le espera Ezkurdia. Si regala tanto en Pamplona la próxima semana, no podrá llegar a 'semis'.

En el primer partido, Alberdi y Mariezkurrena pasaron por encima de Arteaga e Imaz, que se quedaron en 7. La violencia del zaguero navarro fue determinante para el triunfo de los azules.