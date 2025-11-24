Jaka e Iztueta ganan por lo pelos y por fallar menos

El estelar de ayer en Aoiz fue de ese tipo de partidos que atrapa al espectador, no por su juego sino por la emoción que ... se vivió hasta el último tanto. Al final, Jaka e Iztueta, que tuvieron el partido casi en el bolsillo, estuvieron a punto de perderlo pero acertaron para sumar el primer punto en el torneo (22-21) ante Larrazabal y Mariezkurrena.

Lo cierto es que no fue un partido bueno. Los cuatro pelotaris arrancaron el duelo muy erráticos, en especial la pareja azul, lo que le permitió a Jaka e Iztueta ir adquiriendo una ventaja que por momentos parecía definitiva. De hecho, la pareja colorada se situó 15-4 y eso que los cuatro tantos de sus rivales fueron errores (tres de Iztueta y uno de Jaka).

Una pelota del delantero de Lizarza al colchón permitió a sus rivales hacerse con el saque. Y lo que parecía una tímida reacción se convirtió en una remontada en toda la regla. A medida que se comprimía el marcador los tantos se estiraban y los cuatro pelotaris se esmeraban en no fallar el golpe.

Llevaron los azules el marcador hasta el 15-12 –incluido un dos paredes de Mariezkurrena muy aplaudido (15-11)– y más tarde al 17-15.

De nuevo arrearon colorados gracias a una carambola con efecto de Jaka además de un gancho y dos errores de Larrazabal. El partido estaba al borde del precipicio (21-15) y chapa intentó cerrar pero cantó la chivata. Y entró en barrena el golpe de Iztueta que no podía meter la pelota en el verde mientras el marcador se iba ajustando cada vez más.

Larrazabal igualó el marcador (21-21) gracias a un gran gancho que revolucionó el frontón de Aoiz. El último tanto fue eterno, nadie quería fallar. Y estuvo a punto de hacerlo Jaka pero su pelota cayó un centímetro por encima de la chapa y Larrazabal no pudo llevarla a buena.

Al final, triunfo agónico en un partido sin grandes tantos pero muy emocionante por la incertidumbre del resultado.