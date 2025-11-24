LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
Iztueta golpea de derecha con Mariezkurrena al fondo. J.C. Cordovilla
Pelota

Jaka e Iztueta ganan por lo pelos y por fallar menos

Larrazabal y Mariezkurrena remontan un 15-4 para morir en la orilla tras un duelo plagado de errores y algún tanto de bella factura

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:16

El estelar de ayer en Aoiz fue de ese tipo de partidos que atrapa al espectador, no por su juego sino por la emoción que ... se vivió hasta el último tanto. Al final, Jaka e Iztueta, que tuvieron el partido casi en el bolsillo, estuvieron a punto de perderlo pero acertaron para sumar el primer punto en el torneo (22-21) ante Larrazabal y Mariezkurrena.

