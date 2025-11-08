Irún acoge esta tarde la final del Cuatro y medio Serie B entre Senar y Amiano

Eloy Madorrán Logroño Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Aunque las afición riojana tiene puesta la vista en el próximo fin de semana con la disputa de la final del Cuatro y medio con la presencia de Javier Zabala, la actualidad de la pelota sigue su día a día. Y para este fin de semana se programan dos citas importantes. La primera será esta misma tarde (17.30 horas), en el frontón de Irún, donde Senar y Amiano van a disputar la final del campeonato del Cuatro y medio Serie B.

Senar se presenta en la cita después de haber vencido en los tres partidos de la liguilla de cuartos de final y en la semifinal. El de Ataun parte como favorito para hacerse con el título que le concedería una plaza en el torneo de Primera del próximo año.

HOY, IRÚN (17 30 HORAS, ETB1)

Elordi - Gaskue / Laso - Ugartemendia

Senar / Amiano

MAÑANA, MONDRAGÓN (17 30 HORAS, ETB1)

Alberdi II - Mariezkurrena II / Murua - Zabaleta

Altuna III / Ezkurdia

Amiano, por su parte, llega a la final tras sorprender en la semifinal a Rekalde (22-18) e intentará hacerse con el título ante sus paisanos.

Beñat Senar

En la liguilla de cuartos ambos pelotaris se vieron las caras y la victoria fue para Senar con mucha claridad (22-6).

En el partido que abre la tarde destaca la reaparición de Unai Laso seis meses después. Una vez superada la tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano, Laso vuelve a los frontones a las puertas del Campeonato de Parejas que se presentará próximamente.

El delantero navarro formará pareja con Ugartemendia y se enfrentarán a la pareja formada por Elordi y Gaskue.

Final de consolación

Para mañana queda fijado el partido por el tercer y cuarto puesto del campeonato del Cuatro y medio. Duelo entre dos especialistas en la distancia que se disputará en el frontón de Mondragón (17.30 horas).

El festival comenzará con un partido de parejas que enfrenta a la dupla formada por Alberdi II y Mariezkurrena contra la pareja Murua-Zabaleta.

A continuación, duelo de históricos de la 'jaula'. Y es que Altuna y Ezkurdia son unos clásicos de las rondas finales del Cuatro y medio. Jokin Altuna ha disputado ocho finales desde que jugó la primera en el año 2016. Cuatro títulos en la distancia le contemplan.

Enfrente estará Joseba Ezkurdia, que presenta un pleno en el Cuatro y medio. Tres finales disputadas, tres chapelas conseguidas. Se da la circunstancia de que las tres victorias fueron ante el mismo pelotari: Altuna III. Dos viejos conocidos.

