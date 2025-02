«Intento no perder pelota y que Zabala lleve la batuta»

Joseba Aldabe (Igantzi, 1996) es uno de los nombres propios del Parejas B. Lo es porque desde que debutó ha ganado los tres partidos que ha jugado y ha devuelto la sonrisa a JaviZabala, su compañero. Juntos han protagonizado una escalada en la clasificación que ... les ubica terceros y les da muchos mas opciones de jugar el 'play off' que hace apenas mes. Ahora bien, el navarro no sabe si repetirá por cuarta jornada o dejada la plaza a Eskuza.

– Desembarcó en la décima jornada y ha ganado los tres partidos que ha disputado con Javi Zabala. ¿Cómo se siente?

– Bien, muy bien. La experiencia con Javi está siendo buena.Hemos jugado muchos partidos juntos y, de hecho, debuté en profesionales contra él.

– Zabala y Eskuza suman seis triunfos en doce partidos, pero tres los han firmado el riojano y usted en otros tantos enfrentamientos. ¿Cómo lo explica?

– Porque juego muy a gusto con él. Yo me centro en no perder pelota y llevarla al frontis para que luego aparezca Javi, que es el que tiene calidad, y lleve la batuta. Mi misión es ayudarle.

– ¿Es muy diferente un partido de torneo a uno que no lo es?

– Es diferente. Yo no soy titular en el torneo y en estos tres partidos he sentido una tensión diferente.Además, hay que llegar a veintidós y yo estaba jugando los terceros partidos, que son a dieciocho. Por otro lado, he tenido las manos muy mal.

– Hace ya catorce meses que debutó a sus 27 años, casi mayor en la pelota actual. Entiendo que está totalmente adaptado.

– Los primeros meses fueron difíciles. Pasé de un mundo en el que jugaba en el seis y dominaba al profesional, en el que me veía golpeando desde el nueve y sin dominar la situación. No me colocaba muy bien para esperar un material mucho más rápido.

– Recuerdo una defensa numantina en el torneo de San Mateo, con Altuna como compañero, y Zabala y Zabaleta como rivales.

– Y yo. Me sacaron a pelotazos. Hice lo que pude, aguantar. Acabé con las manos destrozadas. He pasado tres meses en el masajista para tratarlas, cuando soy un pelotari que no ha tenido problemas de manos nunca.

– ¿Se imagina que hubiera supuesto para usted no pasar a profesionales?

– Nunca tuve la esperanza de poder dar este paso.Me gusta la pelota, jugar y ganar torneos, pero no pensaba en el mundo profesional. Trabajaba y jugaba y, de hecho, sigo trabajando en labores de mantenimiento eléctrico. No lo he querido dejar.

– Juega y trabaja. ¿Cómo se organiza?

– Tengo horario reducido. Trabajo lunes, martes y miércoles y por la tarde entreno el físico. Martes y jueves hago frontón y el fin de semana juego.

– ¿Merece la pena el sacrificio?

– Sí, sin duda. Cuando me plantearon la idea de ser profesional lo pensé mucho, sobre todo por el trabajo, pero mi madre me animó desde el primer momento. Era una oportunidad única que si desaprovechaba no volvería a presentarse. Y, como dice mi madre, trabajo siempre hay.

– ¿Qué la parece el torneo a falta de dos jornadas?

–Que hay una enorme igualdad, con cuatro parejas empatadas a seis puntos y una con cinco. Lógicamente, quiero que Javi pase a semifinales, pero serán dos partidos muy intensos para todos.

– ¿Jugará este fin de semana?

– Notengo ni idea. Veremos a ver cómo está Eskuza de su tobillo. El jueves pasado aún tenía molestias, por eso le sustituí. No sé qué pasará esta semana.