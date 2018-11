Un inicio fulgurante resulta insuficiente para Víctor y Untoria en Lanciego Víctor se prepara para golpear ante Untoria y Mariezkurrena. :: j.h. Arteaga y Mariezkurrena conquistaron el triunfo tras una gran segunda mitad de partido con dominio del zaguero azul LA RIOJA LOGROÑO. Sábado, 24 noviembre 2018, 23:52

Víctor y Untoria cayeron ayer en Lanciego. En un partido que Asegarce iba a observar con lupa de cara a las suplencias del inminente Campeonato de Parejas, la pareja de riojanos sumó un inicio fulgurante pero acabó perdiendo fuelle por el dominio en la zaga del navarro. Y es que Mariezkurrena superó a Untoria atrás y no le permitió disfrutar. El de Nájera, aunque mejoró sus prestaciones, no llegó a gozar la pelota, lo que provocó que Arteaga tuviese ocasiones para acabar tantos. Víctor, mientras, salió disparado a por el triunfo. Demostró calidad en el remate, golpe largo y confianza. Buenas señales que alguien debería tener en cuenta. Así, con dominio del ezcarayense, se llegó al 7-1 inicial. Envió una pelota arriba Untoria que dio la oportunidad a Arteaga de meterse en el partido. El de Lasarte se fue creciendo, aupado por un solvente Mariezkurrena y se llegó al empate a ocho y luego, al 8-10. A partir de ese momento, los azules se pusieron claramente por arriba (10-17). Reaccionaron los riojanos, pero su ímpetu se acabó cuando llegaron al 18-20. Víctor dominó pero no resultó suficiente. A la postre, el guipuzcoano y el navarro se alzaron con el triunfo.

En el primer partido, Salaverri tampoco pudo llegar al triunfo.