DOS HERMANOS, UNA INJUSTICIA

El mundo de la pelota está consternado tras la no renovación de los hermanos Merino: Miguel, siempre trabajador, serio y entregado; y David, sin ningún género de duda 'un buen pelotari'. Es difícil entender la situación. No se saben motivos, pero el hecho es que a la vista del aficionado es una decisión irracional. No es entendible que los dos hermanos sean excluidos y parece que el asunto tiene más que ver con aspectos extradeportivos que lo que debiera ser, deportivo.

¿Cómo puede ocurrir esta injusticia? En su último partido, en Ezcaray, ambos estuvieron bien. David a un gran nivel y Miguel trabajador y serio, como siempre, por lo que no creemos que realmente sean motivos de rendimiento deportivo. Pero si aun así fuera, David es un deportista joven (28 años) con gran proyección, como así es reconocido en los frontones. ¿Que no está atravesando por una racha de juego excelente? Es cierto, pero a pesar de ello continúa jugando a gran nivel, como pelotari de primera fila que es. Y es incomprensible que se pueda pasar de ser uno de los pelotaris de primer nivel a no tener ni tan siquiera la oportunidad de la renovación. Y lo aún más penoso es que no ha habido ni tan siquiera un contacto para poder tratar el asunto con ninguno de los dos hermanos. ¿Cuál es el problema?¿No será que son riojanos?

Ambos hermanos son pelotaris ejemplares, queridos por el público y sus compañeros, reconocidos por todos los medios de comunicación y muy considerados por el mundo de la pelota. El público conoce las posibilidades de cada uno de ellos y les respeta, con sus virtudes y sus defectos. David pasa de jugar todos los campeonatos de primera a estar en esta lamentable situación. Es irracional, incomprensible y creo que por parte del aficionado resulta intolerable.

ASPE ha sido arbitraria e injusta. No se puede despedir a unos deportistas sin tan siquiera hacer un planteamiento y sin dar una explicación. Es una situación increíble. Un desatino del que no sabemos quién es responsable: ¿la dirección técnico-deportiva o la dirección de la empresa? Aunque, si tenemos que señalar a alguien, debemos mirar al mandatario de ASPE, el señor Vidarte.

El aficionado se siente, nos sentimos impotentes y nos planteamos qué podemos hacer, que, en definitiva, es poco o nada. Solo hacer reflexionar al señor Vidarte. ¿Por qué no nos explica los motivos reales? Porque los aficionados riojanos nos sentimos también, de alguna manera, excluidos. Quizás todos los aficionados (al menos los riojanos) deberíamos plantearnos boicotear los festivales de pelota, dejar de asistir y hacer del gran espectáculo de la pelota algo anodino. Estoy seguro, además, de que muchos pelotaris están en esta línea de pensamiento. No entienden lo que ha pasado. Estas situaciones injustas e incomprensibles les hacen reflexionar y sentirse impotentes porque en cualquier momento puede sucederle lo mismo a cualquiera de ellos.

No quiero ni pensar que esto haya ocurrido por ser 'pelotaris riojanos', pero aficionados con los que he intercambiado opiniones tienen este sentimiento. Más ahora no sirven las actitudes tibias y 'esconder el ala'. Ahora hay que tener personalidad y decir alto y claro que esto es injusto.

Tampoco quiero dejar pasar la actitud de los dirigentes del Ayuntamiento de Ezcaray (sin entrar en aspectos políticos), pero la podríamos calificar de penosa. Nunca se han acordado de los pelotaris que salieron de la cantera del Club de Pelota de Ezcaray y sin embargo el día del festival (día de San Lorenzo) aprovecharon la penosa circunstancia para hacer un paripé que a mi entender solo tenía como fin hacerse las fotos. ¿Dónde han estado el Ayuntamiento y el Club de Pelota para hacer una declaración institucional y manifestar el descontento y la repulsa contra esta situación tan injusta? Simplemente, no han estado, pero si aparecieron el último día para hacerse las fotos. ¡Penosa actitud!

Espero todavía que haya una reflexión profunda y la situación se revierta. Todavía hay tiempo. Espero que se sienten y discutan. Y que tanto por parte de los pelotaris como, y fundamental, por la empresa, si hay reproches, que los manifiesten. Pero que no tome esta actitud tajante e injusta.