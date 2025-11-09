La gran semana de la pelota riojana

Arranca la semana de la final del Cuatro y medio. Javier Zabala y Peio Etxeberria ultiman su preparación y tachan días en el calendario con ... la fecha del domingo 16 marcada en rojo. Una cuenta atrás que elevará la temperatura de la afición riojana a la pelota que visualiza el frontón Bizkaia plagado de 'roblanveras' con un Zabala en lo más alto de podio, chapela incluida, con el trofeo de campeón en la mano.

Pero hasta el domingo quedan varios días en lo que se sucederán los acontecimientos. De momento, hoy lunes Javier Zabala tiene previsto desplazarse hasta el escenario de la final –el frontón Bikzaia de Bilbao–, para realizar un entrenamiento en la distancia del Cuatro y medio. No estará solo el delantero riojano y es que estará acompañado por el bañejo Carmelo Loza, otro de los riojanos protagonistas de la semana pelotazale en la comunidad.

No estarán solos hoy lunes en el Bizkaia los pelotaris riojanos. Jokin Etxaniz, director deportivo de Aspe, supervisará el trabajo de ambos.

El martes será día de trabajo físico y mental para Javier Zabala que, a medida que se acerque el día de la final, se alejará de compromisos y entrevistas para tener el foco únicamente puesto en la gran final del domingo.

La semana avanzará cronológicamente hasta un miércoles muy especial y es que ese día están citados los dos finalistas para separar el material de la final. Un ritual que abre oficialmente la disputa de la chapela del Cuatro y medio. Habrá que comprobar cómo terminan de contentos ambos pelotaris. En la elección de los partidos de semifinales, Javier Zabala terminó contento con las pelotas que separó mientras que Peio Etxeberria. «Cinco de las ocho pelotas no eran correctas», sentenció el de Cenot cuando le preguntaron por el material.

Esta circunstancia, unida a la gran relevancia del partido del domingo, hará que se analice con lupa todo lo que suceda con el material ofrecido para la final del Bizkaia.

«¡A ver, a ver si seguimos igual de tranquilos!», le comentaba Zabala a Titín III en la conversación que auspició Diario LA RIOJA. Y es que sin duda se trata de tarea más complicada de cumplir a medida que se vaya acercando la cita del domingo.

Peio Etxeberria, que con la del día 16 disputará su tercera final consecutiva de la distancia, cree que esto puede ser una pequeña ventaja a su favor:«Cada uno somos diferentes y gestionamos de diferente manera las cosas que nos suceden. Pero sí que es verdad que de la primera final a ahora he aprendido a tomarme diferente las cosas, a saber delegar, a no querer hacer todo. Como es normal, de todo se aprende».

Jueves y viernes serán días de transición, de tensa e impaciente espera hasta que llegue el fin de semana. Ya el sábado, el día previo para Javier Zabala y Peio Etxeberria, la pelota riojana tiene una cita muy importante en Baños de Río Tobía. Allí, en su localidad, Carmelo Loza se convertirá en el cuarto pelotari profesional riojano del momento, tras Darío Gómez, Javier Zabala y Rubén Salaverri.

Loza vivirá el debut soñado: en el frontón del pueblo, con la grada llena y guardándole la espalda a Jokin Altuna, número uno del cuadro profesional. Enfrente estarán su amigo Darío Gómez y Martija. La cita comenzará con un partido de parejas que enfrentará a Egiguren V y Gabirondo contra Salaberria y Eskuza.

Y ya el domingo el frontón Bizkaia será testigo de la movilización de la afición riojana. En autobuses organizados o en coches particulares, Bilbao vivirá un desembarco de banderas de La Rioja para animar a su pelotari Javier Zabala. Dieciocho años después un pelotari de la tierra tiene la oportunidad de tomar el relevo de Titín III como vencedor del Cuatro y medio. «Yo estoy orgullosísimo de que otro riojano pueda estar en la final y que se la traiga para La Rioja. Yo creo que nos lo merecemos», confirmó Titín III.