CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO El gran salto de Víctor Esteban Víctor prepara su derecha para golpear a la pelota. :: justo rodríguez El ezcarayense debe batir a Altuna, campeón del Cuatro y Medio, para llegar a semifinales V. S. Domingo, 28 octubre 2018, 01:10

logroño. Esta tarde será la hora de Víctor Esteban. El ezcarayense tiene ante sí la oportunidad de acceder a las semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio y dar una alegría a la pelota riojana. La empresa es complicada, pero no imposible. Debe superar en Eibar (17.00 horas, ETB1) al vigente campeón del Cuatro y Medio y del Manomanista, Jokin Altuna, un genio de los frontones.

El riojalteño ya sabe lo que es ganar a campeones. Hace una semana lo hizo con Olaizola II. El año pasado también superó al de Goizueta, pero se quedó en el cartón 18 ante otro ídolo, Oinatz Bengoetxea, y las puertas de las semifinales se le cerraron en las narices. Víctor vuelve a llamar con fuerza, una vez superada la trampa de la pista de hielo de Legutiano, al olimpo. Desde el 2010, cuando Titín III entró en la entonces liguilla de semifinales junto a Irujo, Barriola y González, ningún riojano ha hollado tan alto en el Cuatro y Medio.

Ayer, Pamplona. PARTIDO Y RESULTADO Artola - Mariezkurrena/Laso - Imaz 22-12 Campeonato Cuatro y Medio Cuartos Grupo B. Urrutikoetxea/Retegi Bi 22-17 Torneo Cuatro y Medio Promoción Semifinales. Darío/Bakaikoa 11-22 Hoy, Eibar (17 00 horas, ETB1) PARTIDO Ezkurdia - Erostarbe/Irribarria - Rezusta Campeonato Cuatro y Medio Cuartos Grupo A. Altuna III/Víctor Elordi - Lasa IV/Ugalde - Martínez

Ahora se presenta una nueva oportunidad. Víctor ha ganado en frialdad y templanza, dos de las palabras clave para aguantar las embestidas de un Altuna mágico que puede desequilibrar a cualquiera con sus carambolas y su visión estratosférica del juego. Además, el guipuzcoano llega aún renqueante de su lesión de San Mateo, aunque cada vez menos, como demostró ante Olaizola hace quince días. En la elección de material, el de Amézqueta reconocía su recuperación. «Cada semana me encuentro mejor. El miércoles entrené con Irribarria en Eibar y noto que cada vez tengo más fuerza en el brazo. Soy consciente de que cada día que pasa me encuentro mejor y ante Víctor espero poder hacer un buen partido», explicaba.

No se fía del pelaire, después de ver su exhibición ante Olaizola II, aunque la historia le da un poco de ventaja. Sin embargo, Víctor está dispuesto a romper las estadísticas. «En el 2014, me ganó en las semifinales del Cuatro y Medio de Segunda; en el 2016, en cuartos, iba ganando 17-10 y perdí 19-22; y también me ha superado en el Manomanista [en octavos del 2016]. Quiero ganarle por primera vez», discurría el riojalteño horas antes del duelo.

La velocidad volverá a ser clave en el choque de esta tarde. Atropellar a Altuna, buscarle los tobillos y no dejar ninguna pelota en medio del frontón son los ingredientes que Víctor debe agitar para que la receta salga perfecta. Pero Altuna lleva tiempo demostrando que es un genio y seguro que no se lo pondrá nada fácil, especialmente si los restos del ezcarayense le permiten entrar de aire.

Además, el factor frontón no corre a favor de Víctor. Si el año pasado jugó respaldado en el Adarraga de la mano de Asegarce, en esta ocasión Aspe ya había determinado que el Astelena sería la sede de este encuentro vital para ambos. «Altuna ha jugado mucho más que yo en Eibar y el frontón le beneficia. Pero no importa. Es cierto que me hubiese gustado jugar en el Adarraga, pero el Astelena es un frontón noble y he entrenado a gusto allí. Lo importante será salir después de un gran calentamiento y estar enchufado desde el principio», indica.

Oinatz Bengoetxea verá el partido con atención porque el que salga vivo del duelo será su rival en semifinales. El viernes, no dejó buenas sensaciones ante Elezkano, que le arrolló, pero a Bengoetxea sólo se le puede medir cuando hay competición. Y a la cita de Beasáin llegó ya clasificado.

Además del encuentro del Cuatro y Medio, los aficionados de Eibar tendrán la oportunidad de ver jugar esta tarde a Ezkurdia, ya clasificado para semifinales. El de Arbizu, ante la baja de Olaizola, pidió jugar un partido. Y Aspe ha decidido medirlo a Irribarria y Rezusta para que no pierda la forma.