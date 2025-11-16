LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Peio Etxeberria (colorado) y Javier Zabala (azul), en el frontón Bizkaia el día de la elección de material. Sonia Tercero
Pelota

Frontón Bizkaia: capítulo final

Javier Zabala y Peio Etxeberria pelean por la chapela en la jaula en un partido abierto y que se presume igualado y muy exigente en lo físico

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15

Llegó la hora de la verdad para Javier Zabala y Peio Etxeberria. Los dos delanteros de Aspe saltarán esta tarde (17.00 horas) al frontón ... Bizkaia para disputar el partido más importante de sus vidas. En juego, la chapela del Cuatro y medio y todo lo que ello conlleva. Y quizá sea esto lo más relevante. Hacerse con el título de la jaula supone entrar en los libros de historia de la pelota, supone ganarse la etiqueta de 'intocable' para la empresa durante una larga temporada y, en el caso de Javier Zabala, supondría su primer gran título oficial como profesional. Cualquier niño o niña que empieza a dar sus primeros pelotazos sueña con ganar una chapela de alguno de los tres títulos oficiales: Mano a mano, Parejas o Cuatro y medio. Y el riojano está a un solo partido de poder hacerlo realidad.

