Las frases de ánimo a Zabala
El día D ha llegado para el pelotari riojano que se enfrenta a Peio Echeberria en la final del Cuatro y medio
Logroño
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:45
Compañeros de cancha y profesionales del mundo de la pelota envían sus mensajes de ánimo y cariño a Javier Zabala, que se enfrenta este domingo ... en Bilbao al partido de su vida.
«Ánimo Javi, esperamos que vuelvas a recuperar esa chapela a La Rioja. ¡Vamos a por ello!»
«Enhorabuena Javier por jugar tu primera final con los grandes, mucha suerte este domingo»
«Suerte Zabalita, disfruta que te lo has ganado y pelea por lo que puede ser un gran día para ti, y para la pelota riojana»
«¡¡¡Mucha suerte potro!!! Disfruta de estos días a tope con tu gente y sal al frontón a darlo todo!»
«Hoy es tu día. Haz caso a tu cabeza y a tu padre. Recuerda que has llegado porque tienes talento. La Rioja confía en ti»
«Javier, sabes de la importancia que tiene esta final para toda la pelota riojana, todos deseamos que te traigas esa chapela»
«¡Aúpa Javi! A darlo todo en la cancha, toca salir concentrado, con confianza en tu juego y después a disfrutar»
«La clave es el momento de forma en el que se llega, y tú llegas en un muy buen momento»
«Javier, vive el ambiente que rodea a la final y en el partido, serio de principio a fin para lograr la chapela»
«¡Aúpa, cubano! Disfruta de la final, del antes, y juega como sabes para lograr la chapela para La Rioja»
«Javi, pase lo que pase disfruta de todo lo que rodea a la final porque es una cosa muy bonita que no se te va a olvidar nunca»
«Al inicio solo tu padre creía en ti. Luego fue el 'Gallo', más tarde aparecí yo, y ahora toda La Rioja. Por todos, a por la chapela»
