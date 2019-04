Fernando Vidarte afirma estar «muy contento» con Logroño Imagen que registraba el Adarraga el pasado domingo. :: / Miguel Herreros El responsable de Aspe destacó el «desparpajo» de Zabala en su debut y elogió a la afición del Adarraga que «respondió, como siempre» ELOY MADORRÁN Logroño Martes, 2 abril 2019, 09:42

Este domingo el Javier Adarraga presentaba un ambiente casi mateo. El estreno de Zabala en el mundo de la pelota profesional reunió en la instalación logroñesa a muchos aficionados que llevaban tiempo sin acudir al frontón. Entre partido y partido el ambigú estaba muy animado. Entre los presentes, Fernando Vidarte, máximo responsables de la promotora eibarresa Aspe, empresa que ha confiado en el riojano Zabala.

Aunque prefiere evitar a los medios de comunicación, este domingo respondió a las preguntas de Diario LA RIOJA. «El público del Adarraga ha respondido como siempre. Se esperaba una acogida bonita y así ha sido», explicaba Vidarte preguntado por el ambiente en el frontón.

En cuanto al espectáculo deportivo, el mandatario de Aspe destacó el «desparpajo» de Javier Zabala. «Ha estado -continuó- muy atrevido. Y como todo el mundo ha podido ver, tiene una gran volea y una zurda maravillosa. A bote con la derecha tiene que perfeccionarse, pero estoy contento con lo que se ha visto. Espero que él esté también contento».

No va a ser la única ocasión en la que la afición riojana pueda ver en directo a Zabala. Y es que Aspe ha apostado fuerte por el delantero logroñés y el próximo domingo 14 de abril disputará en el Adarraga la previa del Campeonato Manomanista. Una responsabilidad y un halago a partes iguales para el pelotari riojano. Así, Aspe regresará a Logroño, dos festivales en quince días.

«De primeras, el día 14 volvemos a Logroño con la previa del Manomanista entre Javier Zabala y Peio Etxeberria», recordó Fernando Vidarte el pasado domingo en el ambigú del frontón. Preguntado por la posibilidad de que la promotora Aspe programe más festivales en el Adarraga, Vidarte habló de sensaciones, pero no de fechas: «Más adelante no le puedo decir, no tengo delante el calendario. Lo que sí te puedo decir es que estamos contentos con Logroño».