Una feliz despedida para Gorka Gorka, rodeado de familia y amigos, tras su partido de despedida en Ezcaray. :: miguel herreros El ezcarayense dice adiós en casa con un triunfo ante un pueblo volcado LA RIOJA Domingo, 7 octubre 2018, 01:09

logroño. Gorka Esteban puso ayer el punto y final a ocho campañas como pelotari profesional. A los 28 años, la despedida resulta prematura, pero ya no hay vuelta atrás. Tocaba disfrutar. Y el delantero pelaire lo hizo. Primero, porque a la cita llegaba después de que su hermano se clasificase unas horas antes para el Torneo del Cuatro y Medio. «Lo principal era el triunfo de Víctor. Eso me ha ayudado mucho», explicaba. Lo segundo, porque Ezcaray, su pueblo, sus amigos y allegados no fallaron a la cita. «Creo que no he hecho nada para recibir tanto. Me siento súper afortunado por este día», explicaba. «Voy a estar para siempre en deuda con la gente de Ezcaray», incidía. Y, lo tercero y menos importante, porque ganó. Junto a Ibai Zabala superó por 22-15 a Víctor y Salaverri. «Pero lo importante no era el resultado, sino disfrutar y hacer disfrutar de este día y lo hemos logrado», añadía.

Paseíllo con los jóvenes valores del siempre prolífico Club de Pelota de Ezcaray, aplausos, cánticos, regalos, manteo... Nada faltó para que la fiesta del mayor de los hermanos Esteban fuera eso, una fiesta. Se acaba una etapa, pero comienza otra de la mano de la Federación Riojana de Pelota. «Ha sido la leche. Un día inolvidable, increíble», recalcaba.

Viernes, Azpeitia. PARTIDO RESULTADO Previa Campeonato Cuatro y Medio. Víctor/Laso 22-16 Ayer, Pamplona. PARTIDO RESULTADO Retegi Bi-Pedro Ruiz/Peña-Mariezkurrena 18-22 Masters Codere Final. Ezkurdia - Zabaleta/Elezkano II - Rezusta 17-22 Hoy, Soria (17 00 horas, ETB1). PARTIDO Arretxe II - Etchegoin/Mendizabal III - Martínez Torneo San Saturio Semifinales. Olaizola II - Imaz/Irribarria - Zabaleta

Se va un campeón de Promoción que jamás ha tenido la suerte de ser promocionado. Otro joven valor riojano que abandona prematuramente la pelota sin que la pelota le haya abandonado a él. El signo de los nuevos tiempos.