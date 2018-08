PELOTA Ezkurdia pisa el acelerador ante Víctor Ezkurdia mira a Víctor en un partido anterior. :: sonia tercero El equipo de Aspe se lleva el Torneo Bizkaia tras ganar los partidos del cuatro y medio y manomanista Artola y Albisu repitieron triunfo ante Irribarria y Rezusta aunque sufrieron más que en la reciente final de Zarauz LA RIOJA Martes, 28 agosto 2018, 23:35

logroño. La empresa Aspe, con su equipo Kolitza, conquistó el Torneo Bizkaia que se disputó ayer en el frontón Miribilla de Bilbao. Las victorias de Ezkurdia contra el riojano Víctor en el cuatro y medio y de Elordi en el mano a mano frente a Erasun, dieron la victoria a la promotora vizcaína.

22 EZKURDIA 0 VÍCTOR Duración 186. Pelotazos 48 minutos. Saques Ezkurdia, 4; Víctor, 2. Faltas Ezkurdia, 0; Víctor, 0. Ganados Ezkurdia, 15; Víctor, 4 Perdidos Ezkurdia, 4; Víctor, 3. Marcador 7-0, 7-1, 10-1, 10-2, 12-2, 12-10 y 22-10. Incidencias Festival programado dentro de la Semana Grande de Bilbao. Finales del Torneo Bizkaia. Menos de media entrada en el frontón de Miribilla.

Aspe ganó la primera batalla en el cuatro y medio. Ezkurdia pisó el acelerador cuando más lo necesitaba y despejó las dudas de un partido que había dominado con comodidad y que le puso ligeramente cuesta arriba en su ecuador. Porque el navarro empezó a tope (7-0) y mantuvo esa amplia renta sin demasiadas dificultades (12-2).

CARTELERA Ayer, Bilbao. PARTIDO RESULTADO Final Torneo Bizkaia Cuatro y Medio. Ezkurdia/Víctor 22-10 Final Torneo Bizkaia Parejas. Irribarria - Rezusta/Artola - Albisu 22-20 Final Torneo Bizkaia Mano a mano. Elordi/Erasun 22-11 Hoy, Bilbao (18 00 horas) PARTIDO Elordi - Jaunarena/Ugalde - Irusta Altuna III - Martija/Elezkano II - Zabaleta Retegi BI - Erostarbe/Mendizabal III - Ruiz

Pero Víctor no estaba dispuesto a regalar nada en una cita importante para él. Por eso, cuando recuperó el saque, encadenó una tacada de siete tantos que ponía emoción en el tanteador (12-9) y en los que Ezkurdia pareció perder el norte. Un intercambio de golpes reabría el choque (13-10).

El pelotari de Ezcaray no tuvo ninguna opción ante un Ezkurdia intratable

Sin embargo, fue el navarro el que tomó las riendas con el saque y el saque-remate hasta desarbolar al riojalteño. Tantos muy cortos y muy rápidos, en los que Víctor erró en el remate y en el que Ezkurdia no le dio ninguna opción. Uno tras otro fueron cayendo los tantos: de volea, sotamano, ganchos, carambolas... Víctor había desatado la furia de Ezkurdia y no encontraba donde guarecerse.

No le dio ni una oportunidad de reengancharse al partido. Una pena porque el de Ezcaray no está disfrutando de estelares y, en esa tesitura, dejar pasarlos provoca una inmensa rabia.

En el segundo partido, el triunfo cayó del lado de los pelotaris de Asegarce. Artola y Albisu sumaron el segundo triunfo en apenas tres días ante Irribarria y Rezusta.

Aunque el choque no se pareció a la paliza de Zarauz. Aunque los azules fueron siempre por delante, no pudieron despegarse en el marcador: 2-3, 3-6, 7-9, 8-12, 12-15, 14-19, 18-19, 20-20... Artola hacía casi todo (lo bueno y lo malo) mientras que Irribarria no encontraba el remate. Albisu, dubitativo, tampoco ayudaba. Pero el marcador siguió siendo azul hasta ese último abrazo a 20. Se podían haber metido los colorados de lleno en el partido, pero erraron en el momento clave y Artola y Albisu salvaron el encuentro.

En el último partido de la jornada, el que decidía el título, Elordi superó con claridad a Erasun por 22-11. El de Mallabia no dio opción a su rival con una salida en tromba (6-1). Erasun reaccionó tímidamente y emparejó las cosas, pero solo fue un espejismo ya que Elordi volvió a coger el control del partido para conseguir una victoria que da el título a Aspe.