Estreno de Víctor y última oportunidad para Olaizola II Olaizola alcanza una pelota en contracancha. :: díaz uriel Los aficionados podrán disfrutar hoy de dos partidos de la feria de San Mateo L.R. LOGROÑO. Lunes, 24 septiembre 2018, 23:32

«Sinceramente no me lo quiero tomar de esta forma. Todo lo contrario, creo que es el momento de disfrutar y de intentar sobre todo sentirme a gusto en el frontón. Creo que este San Mateo me va ayudar mucho para lograrlo. Y mi objetivo es ese». Con estas palabras explicaba Víctor sus sentimientos el día de la presentación de la feria, preguntado por si se tomaba su participación como una revancha.

Lo cierto es el de Ezcaray se ha convertido en el único pelotari riojano de la feria. Hoy (19.15 horas, sin televisión) entra en juego el pequeño de los Esteban que tiene este día marcado en rojo en el calendario de casa. Defienden título Víctor y Rezusta, que el año pasado se llevaron el triunfo al deshacerse en la final de Ezkurdia y Albisu (22-19).

No será sencillo el estreno del riojano ya que va a tener enfrente a un Olaizola tocado y casi hundido. Las pocas opciones de disputar la final del de Goizueta y Zabaleta pasan por lograr un triunfo muy claro y esperar a ver qué pasa en la tercera jornada del grupo. «He jugado el peor partido del verano», reconoció Olaizola después de la derrota del domingo. Seguro que hoy querrá ofrecer otra imagen en la mejor feria estival y ante un público, el riojano, que siempre ha reconocido su gran juego.

Tendrá que hilar muy fino Víctor para contrarrestar el juego de ataque de Olaizola. En especial los ganchos, especialidad de la casa.

Ezkurdia e Imaz, vencedores y protagonistas de la sorpresa en la jornada inaugural (8-22), esperan tranquilamente el desenlace del partido de hoy para echar sus cuentas.

La última cita de la tarde será el partido que tuvo que ser suspendido ayer por la lluvia. Altuna III y Aretxabaleta, una de las parejas favoritas entre los aficionados, se enfrentarán a Artola y Martija. Duelo de jóvenes en la delantera. Llega algo cansado por el tute del verano el de Amézqueta, pero el Adarraga se le da bien. Salvo el campeón, los otros tres pelotaris se estrenan en la feria de San Mateo.

El programa de esta tarde se abre con un encuentro de parejas a dieciocho tantos, sin presencia de pelotaris riojanos. Peña II y Eskiroz se verán las caras con P. Etxeberria e Irusta.