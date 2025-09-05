Emocionante triunfo de Gutiérrez y Garatea en Baños

Gran ambiente en Baños para presenciar la jornada del martes del torneo San Isidro. Y respondieron los ocho pelotaris ofreciendo un espectáculo de mucho ... nivel que fue correspondido con aplausos del respetable.

La noche arrancó con los cuartos de final de Segunda categoría y el partido que enfrentaba, por un lado a Paraguayo VII y Ormaetxea, y por otro a Vicente y Juan. Al final, victoria clara para el del Najerino y el del Lapke por un contundente (22-6) que les pone en las semifinales.

Aunque lo mejor estaba por llegar y es que el partido de Primera categoría no pudo ser mejor. La primera pareja del grupo C, Landa-Garatea, contra los segundos clasificados del grupo D, Gutiérrez-Garatea. El premio para los vencedores: una plaza en las semifinales.

Emoción, igualdad en el marcador, bonitas jugadas... El público lo pasó en grande y disfrutó de lo lindo hasta el último tanto. Además, con el 21 iguales, la suerte sonrió a la pareja riojana que se llevó el triunfo final y de esta manera Gutiérrez (San Cosme) y Rodrigo (Villamediana) se plantan en semifinales.

Los cuatro jugadores fueron despedidos con una gran ovación que recompensó el enorme derroche que realizaron el coqueto recinto de Baños.