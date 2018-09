La emoción se presenta en en la noche del Adarraga Jokin Altuna golpea la pelota con su mano derecha. :: fernando díaz Altuna y Aretxabaleta firman un ajustado triunfo en choque que hizo vibrar a una afición necesitada de igualdad V.S. LOGROÑO. Jueves, 20 septiembre 2018, 11:33

El partido entre Altuna y Artola tenía la etiqueta de atípico. Tal vez porque se jugó en martes cuando estaba programado para el lunes. O que se jugase como postre del festival, un estelar de tercer encuentro. O porque rompió la tónica dominante hasta el momento: la desigualdad.

22 ALTUNA ARETXABALETA 0 ARTOLA Y MARTIJA Duración 74 minutos. Pelotazos 624 Saques Altuna, 1; Artola, 0. Faltas Altuna, 0: Artola, 1. Ganados Altuna, 9; Aretxabaleta, 0; Artola, 11; Martija, 1. Perdidos Altuna, 3; Aretxabaleta, 4; Artola, 6; Martija, 5. Marcador 4-0, 4-1, 10-1, 10-4, 11-4, 11-5, 11-6, 12-6, 12-8, 13-8, 13-11, 17-11, 17-14 21-14, 21-19 y 22-19.

Los aficionados disfrutaron, por fin, con una de las salsas de la pelota: la emoción. La feria estaba siendo atractiva por la calidad pero seca, como un filete demasiado pasado al fuego de la superioridad. Ezkurdia e Imaz, primero; Olaizola y Zabaleta, después. El Adarraga quería vibrar, deseaba una dosis de incertidumbre. Y la consiguió en el duelo entre el campeón manomanista y el delantero de Alegría de Oria, ambos muy bien respaldados por Aretxabaleta y Martija, respectivamente.

Pero el partido tuvo de atípico hasta su inicio. Porque Altuna y Aretxabaleta salieron disparados y se colocaron con un 10-1 a su favor. El público, a pesar de detalles bonitos, empezaba a mascar otra zapatilla. Pero los azules reaccionaron de la mejor manera que se puede hacer: jugando a pelota. Artola comenzó a desperezarse con sus ganchos eléctricos y, aunque el marcador no terminaba de reflejar la reacción porque la chapa fue ayer su peor enemiga y porque cometió una falta por tiro largo que el público no vio así, por lo que protestó airadamente (12-5).

La diferencia espoleó a los azules. Aretxabaleta, que había empezado de manera notable, comenzó a sufrir y Martija, por el contrario, a exprimir su derecha. Eso favoreció a Artola, que sólo tuvo que hacer lo que más le gusta: rematar. El calor se extendía por el Adarraga. Por fin juego. Por fin emoción. Por fin remates y más remates. Por fin llegaba San Mateo.

Una dejada y un voleón del delantero de Alegría de Oria pusieron el 13-11. La parroquia ya había tomado un favorito: quería la remontada, recuperar la emoción escatimada en los estelares previos. Ese ansia creció cuando otra tacada de Altuna colocó un ya casi insalvable 17-11 en el tanteador. Fue la espita a otra reacción de Artola.

No estaban teniendo el premio a sus esfuerzos los azules porque los tantos más peleados acaban siempre sumando para Altuna, que se hartaba de rematar mientras Artola no se cansaba de devolver de todas las formas y en cualquier lugar de la cancha. No lograban limar las diferencias, pero el público ya hervía. Quería la remontada a toda costa. El ambiente se caldeaba con cada tanto azul. Era el momento de disfrutar y Artola lo hizo.

Logró, con todo en contra, pasar del 21-14 al 21-19, llevándose Martija la ovación de la noche por su pundonor: llegó a una dejada al rincón imposible y la llevó a buena, aunque tras golpear en el frontis el cuero cayó sobre su pierna. El partido estaba casi perdido, pero la diversión había vuelto.

Le costaba a Altuna abrochar el partido porque sus rivales eran papel secante. Pero bailar sobre el alambre siempre tiene un final: la caída. Un error iba a acabar con la fiesta, cuando en el rebote se cantaba el 'sí, se puede', Martija llevó la pelota al colchón superior. Un 'ayy' largo y sentido y un aplauso generalizado. El Adarraga había vuelto a sonreír embadurnado de salsa, alimentado de emoción. De pelota de la buena.